バスケットボール。今シーズンのホーム開幕戦に臨んだ新潟アルビレックスBB。試合は一進一退のシーソーゲームとなりました。



ホーム開幕戦の相手は徳島。アオーレ長岡を訪れた2411人のブースターとともに今季初勝利を目指します。



〈ブースター〉

「来年から新リーグに移行すると思うので、最後優勝して有終の美を飾ってもらいたい」

「アルビBBがんばれ！おー！」





スピードが武器！新加入・長尾がレイアップシュートで口火をきると…五十嵐圭が飛び込み、こぼれたところにムトンボ！さらに、新加入のユージーン・フェルプス。6点のリードを奪います。しかし、その後はじりじりと相手に詰め寄られます。それでも新加入のアイザイア・パウエル！こちらも新加入、B.J.マック！さらに樋口！3人が3Pを沈めて再びリードします。第3クオーターも一進一退の攻防。最終・第4クオーター。試合は残り14秒。ここで長谷川が3ポイントを決めて同点に追いつきますが…最後に相手が3ポイントを沈め、接戦を落としました。〈五十嵐圭選手〉「最後クロスゲームになったが勝ち切れなかったところは皆さんに対して申し訳ないし、自分たちも悔しい気持ちがある。リーグ戦はこれから続いていきます。しっかり気持ちを切り替えて、応援したいと思えるチームを作っていきたい」アルビBBは5日の第2戦も敗れ、開幕4連敗となっています。シーズン初勝利を目指し、次はアウェーで山口と対戦します。