10月6日にフジテレビ系で放送された沢口靖子主演の月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』の第1話に、『絶対零度』シリーズ1・2に出演していた丸山智己がサプライズ登場した。

参考：『絶対零度』『フェイクマミー』 秋ドラマはライターズルームから羽ばたく若手脚本家に注目

本作は、『絶対零度』シリーズのシーズン5。シーズン1（2010年）ではコールド・ケースと呼ばれる“未解決事件”を、シーズン2（2011年）では“潜入捜査”をテーマに、女性刑事・桜木泉（上戸彩）の活躍を描き、シーズン3（2018年）・シーズン4（2020年）では、元公安のエリート刑事・井沢範人（沢村一樹）を主人公に、“未来の犯罪を予測して捜査する”「未然犯罪捜査班」（通称・ミハン）の物語が描かれた。

新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす“情報犯罪”の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される“特殊詐欺”や“サイバーテロ”など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の「情報犯罪」に立ち向かう。

丸山が演じるのは、警視庁捜査一課の管理官・深沢ユウキ。深沢は、上戸彩主演の『絶対零度』シリーズ1で「特命捜査対策室」のメンバーとして、続くシリーズ2では警視庁捜査一課で主人公・桜木泉（上戸彩）の先輩刑事として活躍してきた。警察一と称される頭脳の持ち主で、高いIQを誇る深沢は、その後の年月を経て捜査一課の管理官へと昇進。今作では殺人事件の現場で、被害者がシステムエンジニアだと知ると、DICT＜ディクト＞の山内徹（横山裕）を呼び出した。

丸山の『絶対零度』出演は、シリーズ2以来14年ぶり。シリーズ誕生から15年、最新作となる第5シリーズは“情報犯罪”をテーマにDICTの活躍を描くが、そこに初期から関わる深沢が登場し、さらにはそれがシリーズ2作目から出演してきた横山演じる山内とのシーンだったことで、「作品世界が今も脈々とつながっている」とファンの間で話題となった。

さらに第1話では、シリーズを長く見守ってきたファンが思わずニヤリとする仕掛けがちりばめられている。

丸山は出演にあたり「今回、自分にとって特に思い出深い『絶対零度』に再び出演させていただけると聞いた時は心底びっくりしました。“深沢ユウキ”という役は自分にとって特に思い出深い役で、14年の歳月を経て再び演じることができるなんてこんなにうれしいことはありません。出演にあたって当時のことを思い出しては昔のアルバムを引っ張り出して見返すような感覚で、少し恥ずかしさも感じておりますが、長い時間を経て同じ役を演じることはなかなかできることではないので、自身の変化も役としての成長も、14年という歳月も楽しんで演じられたらと思います」とコメントを寄せている。

■丸山智己（深沢ユウキ役）コメント今回、自分にとって特に思い出深い『絶対零度』に再び出演させていただけると聞いた時は心底びっくりしました。“深沢ユウキ”という役は自分にとって特に思い出深い役で、14年の歳月を経て再び演じることができるなんてこんなにうれしいことはありません。出演にあたって当時のことを思い出しては昔のアルバムを引っ張り出して見返すような感覚で、少し恥ずかしさも感じておりますが、長い時間を経て同じ役を演じることはなかなかできることではないので、自身の変化も役としての成長も、14年という歳月も楽しんで演じられたらと思います。（文＝リアルサウンド編集部）