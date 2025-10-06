映画『火喰鳥を、喰う』（公開中）の公開記念舞台挨拶が行われ、主演の水上恒司さん（26）、山下美月さん（26）、Snow Manの宮舘涼太さん（32）たちが登場。山下さんが劇中のお気に入りシーンを明かしました。



映画は、水上さん演じる久喜雄司と、山下さん演じる妻の夕里子の周囲で不可解な出来事が起こるミステリーホラー作品。宮舘さんは、夫婦とともに謎を追いかける超常現象専門家・北斗総一郎を演じています。

舞台挨拶では、宮舘さんが観客に向けて「映画、楽しかった？」と呼びかけると、盛大な拍手が起きました。

また、イベントでは、山下さんのお気に入りのシーンがスクリーンに映し出される場面も。山下さんは、スクリーンを眺めながら「夕里子（山下）のために雄司（水上）と北斗（宮舘）が殴りあってるんですけど。これすごいですね。この大きさでこの２人の顔、めちゃくちゃ白米食べられそう。味濃いめのソースみたい」と答えました。

一方、実際に宮舘さんと殴り合った水上さんは「舘さん（宮舘）もやっぱりアーティストとして体がキレキレですから、舘さんとのアクションはすごくやりやすかったです」と答えると、宮舘さんは「この言葉で白米いけますよね」と語り、会場を笑いに包みました。

（10月6日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）