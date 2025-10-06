丸山智己、14年ぶり『絶対零度』シリーズに帰還 初回放送にサプライズ登場
俳優の沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）が6日、初回放送を迎えた。現在放送中の第1話放送内で『絶対零度』シリーズ1・2に出演していた丸山智己が、当時演じていた深沢ユウキ役で登場。丸山の『絶対零度』への出演は、シリーズ2以来14年ぶりとなる。
【写真】主要キャストズラリ…『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』ポスタービジュアル
丸山が演じるのは、警視庁捜査一課の管理官・深沢ユウキ。深沢は、上戸彩主演の『絶対零度』シリーズ１（2010年）で「特命捜査対策室」のメンバーとして、続くシリーズ２（2011年）では警視庁捜査一課で主人公・桜木泉の先輩刑事として活躍してきた。警察一と称される頭脳の持ち主で、高いIQを誇る深沢は、その後の年月を経て捜査一課の管理官へと昇進。今作では殺人事件の現場で、被害者がシステムエンジニアだと知ると、DICT＜ディクト＞の山内徹（横山裕）を呼び出した。
丸山の『絶対零度』出演はシリーズ2以来、実に14年ぶり。シリーズ誕生から15年、最新作となる第5シリーズは“情報犯罪”をテーマにDICTの活躍を描くが、そこに初期から関わる深沢が登場し、さらにはそれがシリーズ２作目から出演してきた横山演じる山内とのシーンだったことで、「作品世界が今も脈々とつながっている」とファンの間で話題となった。
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
■丸山智己コメント
「今回、自分にとって特に思い出深い『絶対零度』に再び出演させていただけると聞いた時は心底びっくりしました。“深沢ユウキ”という役は自分にとって特に思い出深い役で、14年の歳月を経て再び演じることができるなんてこんなにうれしいことはありません。出演にあたって当時のことを思い出しては昔のアルバムを引っ張り出して見返すような感覚で、少し恥ずかしさも感じておりますが、長い時間を経て同じ役を演じることはなかなかできることではないので、自身の変化も役としての成長も、14年という歳月も楽しんで演じられたらと思います」
【写真】主要キャストズラリ…『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』ポスタービジュアル
丸山が演じるのは、警視庁捜査一課の管理官・深沢ユウキ。深沢は、上戸彩主演の『絶対零度』シリーズ１（2010年）で「特命捜査対策室」のメンバーとして、続くシリーズ２（2011年）では警視庁捜査一課で主人公・桜木泉の先輩刑事として活躍してきた。警察一と称される頭脳の持ち主で、高いIQを誇る深沢は、その後の年月を経て捜査一課の管理官へと昇進。今作では殺人事件の現場で、被害者がシステムエンジニアだと知ると、DICT＜ディクト＞の山内徹（横山裕）を呼び出した。
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
■丸山智己コメント
「今回、自分にとって特に思い出深い『絶対零度』に再び出演させていただけると聞いた時は心底びっくりしました。“深沢ユウキ”という役は自分にとって特に思い出深い役で、14年の歳月を経て再び演じることができるなんてこんなにうれしいことはありません。出演にあたって当時のことを思い出しては昔のアルバムを引っ張り出して見返すような感覚で、少し恥ずかしさも感じておりますが、長い時間を経て同じ役を演じることはなかなかできることではないので、自身の変化も役としての成長も、14年という歳月も楽しんで演じられたらと思います」