「75万で推しと海外旅行!?」前田敦子、フィンランドツアーが話題に！ 「めっちゃお得やん」「神すぎる」
俳優の前田敦子さんと一緒に行けるフィンランドツアーが、X（旧Twitter）上で話題になっています。
【画像】フィンランドツアー詳細を見る
JTB公式Webサイトによると「羽田発着 航空券+ホテルプラン 3泊6日」のプランで一人75万円、9月24〜29日と25〜30日の2つの日程があったようです。ディナーイベントやオーロラ鑑賞、ランチファンミーティング、クラフト体験など盛りだくさんの内容となっています。
これを見た人からは「はあ？なにそれ、あっちゃんのファンクラブイベントやばぁい 良すぎやん」「ファンクラブツアーがフィンランドって凄いw」「あっちゃん神すぎる」「75万で推しと海外旅行!?めっちゃお得やん!!そもそも推しとの時間をお金で買えるチャンスがあるのが素晴らしい…」「オーロラもバッチリ見えて推しと話せてお値段以上」と、驚きの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「あっちゃん神すぎる」一般ユーザーが10月4日、「9/24-29で前田敦子ファンクラブツアーinフィンランド行ってきました」「ツーショも撮ってもらって握手もサインも貰えて最高すぎた」と報告したところ話題に。前田さんとのツーショットなどを投稿しています。
「フィンランドには新しいスーツケース」前田さんは9月30日、自身のInstagramで「フィンランドには新しいスーツケース トゥミの19 Degreeのスーツケースと一緒に」とつづり、ソロショットを公開していました。コメントでは「フィンランド楽しかったです」と、実際にツアーに参加したと思われるファンからの声も。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
