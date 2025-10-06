“おでんには欠かせない”具材の大根とタマゴの値段が、上がっているといいます。スーパーなどでは安く提供するために工夫も…。その様子を取材しました。

■値上がりのあおりを受ける“おでんの主役”

肌寒くなると恋しくなる、あっつあつのおでん。

昭和初期から商店街に店を構える昔ながらの練り物店「蒲重かまぼこ店」、こだわりの種は20種類以上あります。じっくりきつね色に揚げた自家製のさつま揚げも名物の1つですが、いま悩みのタネが…。

蒲重かまぼこ店 店主 太田泰司さん

「すり身もそうだし、揚げる油も高くなっているし」

具材の仕入れ値などが軒並み値上がり。中でもあおりを受けているのが…。

蒲重かまぼこ店 店主 太田泰司さん

「大根は野菜なので、そのときの取れ高で値段が違うけど、このところ（1本）100円台はなくて、250円とか280円とか」

“おでんの主役”大根とタマゴです。

大根は以前と比べ仕入れ値が倍以上に。ただ、店の努力で1つ100円を維持しているといいます。

しかしタマゴは、今年に入り、泣く泣く値上げ。

蒲重かまぼこ店 店主 太田泰司さん

「タマゴは去年からどうしてもずっと高くて、下がらなかったので100円だったのが120円にしました。心苦しいなと思うけど、あんまり高いので。なるべく頑張ろうと思っています」

■大根が値上がり スーパーの工夫は…

食卓にも影響が出ています。横浜市のスーパーでは、青森県産の大根、Mサイズが279円。

スーパーセルシオ 和田町店 青果担当：池川啓一さん

「本来であれば税抜き298円ぐらい、相当高いので。198円にするには厳しい微妙なライン」

大根の卸売価格は、先月に比べて1キロあたり20円ほど上がっています。理由は夏場の猛暑と雨不足。

農水省などによると、主力産地の北海道や青森で、高温障害や干ばつなどによって出荷量が減ったためだということです。

店では少しでも安い大根を提供するため、傷んだ部分などがカットされたワケあり大根を市場から仕入れて、95円で販売していました。

■年末に向けタマゴの高止まりが続くか

一方、タマゴは…。

スーパーセルシオ 和田町店 鶴田英明店長

「ミックスタマゴが税込み価格313円で販売。今年の年始（税抜き）219円だったところから（現在）289円なので、約70円程度値上がりしています」

タマゴの卸売価格も、1年で1キロあたり50円ほど上昇。先週には泣く泣く1パック10円ほど値上げに踏み切ったといいます。

スーパーセルシオ 和田町店 鶴田英明店長

「タマゴというのは代替のきかない商品で、家計を圧迫してしまう原因になる。お客様に申し訳ないなという気持ちはあります」

担当者によると、これから年末に向けてタマゴの需要が高まり、値段の高止まりが続くとみていますが、店では毎週水曜日にタマゴの特売を開催し、安く提供しているということです。

少しでもお得に。大手コンビニ、ファミリーマートでは、毎週金曜日限定でタマゴを「20円引き」で販売。（来年2月27日まで）

物価高が続き消費者の節約志向が強まる中、身近なタマゴなどの食品を値引きすることで、集客を狙っているということです。

◇

秋の食卓に押し寄せる値上げの波。定番料理を味わうためのさまざまな工夫が広がっていきそうです。