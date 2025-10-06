「芸人とは思えない」美女芸人、“お笑えない”モデルショットに反響！ 「パリコレモデルさんかと」
お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴさんは10月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。モデルショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】リンダカラー∞・りなぴっぴの“お笑えない”モデルショット
この投稿には、メンバーのDenさんから「君はどこへ向かう気だ」とコメントが。また、ファンからは「美女すぎ」「いやとんでもなく美しい」「お笑えないくらい素敵です」「芸人とは思えない」「パリコレモデルさんかと思いました」「雑誌の切り抜きみたい」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「君はどこへ向かう気だ」りなぴっぴさんは「『お笑えない芸人』お笑えなく撮影していただきました」とつづり、3枚の写真を投稿。お笑い芸人フォトプロジェクト「お笑えない芸人」のモデルショットを公開しました。りなぴっぴさんは、透け感のある黒い衣装を着用。ヘアスタイルやメイクも含め、とても色っぽい雰囲気です。また、胸元に付いたレザー製の大きなリボンがガーリーな雰囲気も演出しており、“大人かわいい”姿と言えるでしょうか。
メイキング動画も公開「お笑えない芸人」の公式YouTubeチャンネルでは、りなぴっぴさんのメイキング動画も公開。準備中のリラックスした姿と撮影中のキリっとした姿のギャップにも注目です。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
