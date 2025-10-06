6日、上越市の北陸道上り線で大型トラックが炎上しました。ケガ人はいません。



火事があったのは、上越市の北陸道上り線・上越ICから約5km離れた場所です。

警察と消防によりますと、6日午後7時すぎ、大型トラックの男性運転手から「助手席側の前輪付近から火が出た」と110番通報がありました。その後、大型トラックは炎上しましたが、男性運転手は逃げて無事でした。



火は、約1時間後にほぼ消し止められました。この火災の影響で、午後7時20分から北陸道上下線の柿崎IC－上越ICの間で通行止めとなっています。警察は出火原因を調べています。