新日本プロレス６日の後楽園ホール大会で海野翔太（２８）がＩＷＧＰタッグ王者のＯＳＫＡＲ（２７）にシングルマッチで勝利し、ベルト奪取へ弾みをつけた。

海野は９月２８日神戸大会で上村優也とともにＯＳＫＡＲとＹｕｔｏ―ＩＣＥの「ノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」に宣戦布告。１３日両国国技館大会でのタッグ王座挑戦が決定している。

試合は両者一歩も譲らぬ意地の張り合いとなった。海野はネックハンギングボムを狙ったＯＳＫＡＲをカサドーラで丸め込むが、カウント２でキックアウトされる。追撃のラリアートはかわされ、チョークスリーパーで捕らえられてしまう。万事休すかに思われたが、ヘッドバットで脱出。ＯＳＫＡＲのビックブーツを回避すると渾身のラリアートをさく裂させ、最後は必殺のＳｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒで３カウントを奪った。

試合後バックステージでは「俺と上村より先にＩＷＧＰと名の付くベルトを取っている。悔しいだろ、どう考えても」と後輩のＫ．Ｏ．Ｂへのジェラシーを口にした。決戦に向け「お前らの言うケンカってこんなもんか。両国でさらにパワーアップした俺らでお前らの前に立つ。その時はベルトをいただくからな」と意気込み、控室へと引き上げていった。