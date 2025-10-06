日本ダービー馬がまさかの失速で14着に敗れた。土曜日の雨も影響して重馬場でのスタート。さらにはレース直前にも雨が降り出し非常に厳しいコンディションが強いられた。レースでも大外から行きっぷりよく進み、ハナを奪う展開に。先頭で迎えた直線では手応えを残しているかとも思われたが、反応は鈍くそのまま下がっていってしまった。

14着 クロワデュノール

北村友一騎手

「応援してくださった皆さんには結果が出せず申し訳なく思います。最初から外枠は難しいなと思っていましたが、一番はもっとリラックスして道中走らせてあげることができれば良かったなと思います。前走を使って馬自体のコンディションは良くなっていたと思いましたし、すごくフレッシュになっていたと思います。前に馬を置いてリラックスするという調教をずっとやってきていたので、そういうシチュエーションを作ることができなかったのが響いたと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地10月5日、パリロンシャン競馬場で行われた第104回凱旋門賞（G1・3歳上牡牝・芝2400m）で、M.バルザローナ騎乗、ダリズ（牡3・仏・F.グラファール）が直線での激しい追い比べを制した。2着にはC.スミヨン騎乗のミニーホーク（牝3・愛・A.オブライエン）、3着にはS.パスキエ騎乗のソジー（牡4・仏・A.ファーブル）が入った。日本勢はビザンチンドリームが5着入線が最先着。勝ちタイムは2:29.17（重）。

日本から参戦したO.マーフィー騎乗のビザンチンドリーム（牡4・栗東・坂口智康）は5着、北村友一騎乗のクロワデュノール（牡3・栗東・斉藤崇史）は14着、C.ルメール騎乗のアロヒアリイ（牡3・美浦・田中博康）は16着に敗れた。

北村友一騎手と斉藤崇史調教師

今年も日本勢の悲願ならず…

今年も厳しい結果が待っていた。直前にまとまった降雨があり不穏な空気に。クロワデュノール、アロヒアリイは五分のスタート。ビザンチンドリームはやや出遅れ。向こう正面ではクロワデュノールが逃げる形の展開で予想外の隊列になった。アロヒアリイは馬群でもがく格好。最内をロスなく運んでいったビザンチンドリームは絶好の手応えに見える。直線ではクロワデュノールが早々に後退。

オープンストレッチの最内からビザンチンドリームが伸びて来たが、ゴール前では他馬と脚色が同じに。日本勢の応戦はここまでだった。馬場の真ん中を人気のミニーホーク、ダリズが並ぶように突き抜けて来た。ゴール前では前哨戦でクロワデュノールの2着だったダリズが抜け出していた。1969年のスピードシンボリに始まる挑戦から半世紀。日本馬の夢は、今回もヨーロッパ最高峰の頂には届かなかった。

【全着順】

1着 ダリズ・仏

2着 ミニーホーク・愛

3着 ソジー・仏

4着 ジアヴェロット・英

5着 ビザンチンドリーム・日

6着 アローイーグル・仏

7着 カルパナ・英

8着 ルファール・仏

9着 キジサナ・仏

10着 ホタツェル・愛

11着 アヴァンチュール・仏

12着 ホワイトバーチ・愛

13着 ゲゾラ・仏

14着 クロワデュノール・日

15着 クアリフィカー・仏

16着 アロヒアリイ・日

17着 ロスアンゼルス・愛

出走取消 エストレンジ