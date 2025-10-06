現地10月5日、パリロンシャン競馬場で行われた牝馬中距離の頂上決戦、オペラ賞（G1・芝2000m）は、アイルランド調教馬バルナヴァラ（牝3・J.ハリントン）が快勝。前走・ブランドフォードS（G2・芝2000m）に続く重賞連勝で、フランス初挑戦を鮮やかに制した。勝ちタイムは2分05秒52（重）。

スタートからハナを切ったバルナヴァラは、マイペースで流れを作りながら直線へ。外からシーザファイアがしぶとく迫ったものの、最後までしっかりと脚を伸ばして押し切った。クビ差の2着にシーザファイア、3着にワンルック（ともにアイルランド）が入った。

勝利したバルナヴァラを管理するのは、アイルランドの名伯楽ジェシカ・ハリントン調教師。過去には名牝アルファセントーリで仏ジャックルマロワ賞（G1・芝1600m）を、アルビグナでマルセルブーサック賞（G1・芝1600m）を制しており、今回がフランスG1・3勝目となった。

「彼女はこの一年でずっと進化を続けてきました。今日は本当に勇敢で、最後まで全ての挑戦を退けてくれた。大きなストライドを持ち、前へ行く形が合っています。今後については未定ですが、日本の関係者からエリザベス女王杯の話も聞いています」と、勝利の余韻に浸りながら語った。