巨人は６日、今村信貴投手と来季の契約を結ばないと通達したことを発表した。取材に応じた今村は「まずは１４年間ここまで、ジャイアンツ一筋でやらせてくれてチームには感謝しています。今まで支えてくださった方への恩返しというか結果で応えることはできずに、不甲斐なく終わってしまったのは、すごい後悔です」と思いを口にした。

今村は太成学院大高から１１年ドラフト２位で入団。プロ１４年目の今季は２軍で４１登板、防御率１・９１も１軍登板がなかった。２２年から本格的にリリーフに転向して同年はシーズン５５登板で２１ホールドを記録。通算成績は１８０試合登板、２５勝２２敗、防御率４・００となっていた。

今季は、ファームでは４１登板で４勝１敗、防御率１・９１と抜群の安定感で好成績を残したが、１軍のマウンドに呼ばれることはなかった。

巨人での思い出については「色々な方との出会い。すごいかわいがってもらって、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と語り、特に背番号「２６」を継承して、過去に自主トレを行うなど師匠と慕う内海哲也現１軍投手コーチとの日々を思い返した。「内海さんとの出会いがあったからここまでやれた。同じ背番号をつけさせてもらいましたし、内海さんみたいになれなかったけど感謝でいっぱいです」と思いを語った。

今後については現役続行を希望し、ＮＰＢのオファーを待つ。「今年の体の状態が１番良い状態でまだまだやれるかなって気持ちが大きい。戦力外っていわれた時にまだやりたい気持ちが１番に出てきた」と語った。