◆練習試合 巨人６―２ＳＵＢＡＲＵ（６日・東京ドーム）

巨人のリチャード内野手が２安打２打点と存在感を示した。

１１日から始まるＤｅＮＡとのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）に向けて、ＳＵＢＡＲＵと練習試合を実施。リチャードは「５番・一塁」でスタメン出場すると、初回１死満塁で左翼線へ先制の２点二塁打を放った。２安打２打点をマークし「打てて良かった」と振り返った。

リーグ優勝した昨年はＣＳ最終ステージでＤｅＮＡに敗れた。４番の岡本が計４度、申告敬遠されるなど勝負を避けられ続けたことで、打線が分断。得点力不足に陥った。今回も岡本の後ろを打つ５、６番がＣＳ突破のキーマンと言える。

岸田やリチャードが５番候補に挙がる。シーズンのラスト３試合で５番で先発出場していたリチャードの５番起用の可能性について問われた阿部監督は「あるかもしれないし、そこは考える」と語った。

今季、キャリアハイの１１本塁打をマークするなど成長を遂げた大砲は「背伸びできないんで、やれることをやってバット振るだけです」と冷静に見据えていた。