娘の「あの子と遊びたい」に応えたい。でも、友達のママと“話が通じない”【ママリ】

娘にお願いされ、友達のママに声をかけてみたものの…

小1のうちの娘と仲良しの子がいるんですが、子供同士が「休みの日家で遊びたいからLINE交換して」って何度も言ってくるので、参観日の日にその子のお母さんに声掛けてみました！

向こうも子供が遊びたいって言ってるのは知ってましたが、遊びのお誘いに対しての反応がかなり薄くて🤣🤣



無理にとは言いませんので、もし良かったらお家か外で遊ぶでも良いですしーと言うと、「そういうことした事がなくて…外ってどこで遊ぶんですか？」と言われ内心まじかーってなりました😅



見た目やファッションから推測するに私より年上そう。

娘からは友達はお姉ちゃんがいるとの事。

私はママ友の年齢は気にしないタイプですが、

こんなに反応薄いの初で😂

たぶん遊びたくないんだろうなと思いましたが、LINE交換はしたので形式上お誘いはしました。



さぁ、どう返ってくるかなー笑 出典：

qa.mamari.jp

この記事では、小学生の娘から仲のいい友達と休日に遊びたいからママ同士でLINEを交換してほしいとお願いされたという投稿を紹介します。投稿者さんは参観日に友達のママに声をかけてみたそうなのですが、友達のママの反応が薄く投稿者さんは驚いてしまったそう。ママ付き合いの難しさを実感させられるエピソードにさまざまな声が寄せられていました。

娘から仲のいい友達と休日に遊びたいから、その子のママとLINEを交換してほしいと頼まれたという投稿者さん。小1であれば子ども同士で連絡を取らせるのは不安がありますし、休日に遊ばせるのであれば親同士の面識があった方が安心ですよね。



勇気を出して友達のママに声をかけたものの、反応の薄さにさぞ驚いたでしょうね。もしかしたらコミュニケーションが苦手なママだったのかもしれませんね。子ども同士が仲良しだからといって親同士も仲良くなる必要は必ずしもないと思いますが、せめて子どもたちの希望は叶えてあげてほしいところですね。

反応が薄いのは「なかなかキツイ」という声が

この投稿にママリではこんな声が寄せられていました。

せっかく声掛けてその反応、なかなかキツイですね😇

他のママとの付き合い苦手ですが、そんなふうに子供の仲良しのママから声かけられたら私なら嬉しいけどなぁ😭



でも本当小学校行くと、色んな親がいるなぁと思いますよね🤷‍♀️

どう返信きたか、良ければ続報お待ちしてます🤣👍 出典：

qa.mamari.jp

自分から声をかけるというのはとても勇気がいることですし、娘の友達のママともなれば失礼がないようにといろいろと気を使いますよね。意を決して声をかけたのにまさかの反応をされてしまうと落ち込みますし、後味も悪いものだと思います。ただ、投稿者さんは娘さんのためにやるべきことをやっただけですから自信を持っていいのではないでしょうか。



子ども同士を遊ばせることに消極的な親もいるでしょうし、忙しかったり余裕がなかったりとさまざまな事情がある場合もあると思います。仮に休日に遊べないとしても、学校でたくさん遊んで楽しい思い出を作るように娘さんに声かけをしたらいいのではないでしょうか。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）