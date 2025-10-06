石川県小松市で5日に発生した土砂崩れ現場で行方がわからなくなっていた男性が、心肺停止の状態で発見されました。

5日午前、小松市金平町で土砂崩れが発生し、県外から訪れていた男性2人が巻き込まれました。

そのうち20代の男性は自力で下山し、救助されましたが、左足を骨折する重傷。一緒にいた30代の男性の行方がわからなくなっていました。

6日7時過ぎから救助活動が再開され、発生からおよそ28時間たった午後2時頃…。

記者「ブルーシートに覆われていて中の様子は確認できませんが、男性を乗せたストレッチャーでしょうか、何かを救急車の中に運びこむ様子が確認できます。」

土の中に埋まっていた男性が心肺停止の状態で発見され、市内の病院へ搬送されました。

地元の人によると、この辺りは水晶山と呼ばれ、水晶などが取れるとして県外から訪れる人も多いといいます。

地元の人「10年ほど前から県外ナンバーばっかり。鉱物を探す人たちの間では、もう結構ブームになってるみたい」

警察や消防は救助された男性の身元の特定を急ぐとともに、男性らが山に入った理由など調べを進めています。