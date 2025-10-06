＜単身赴任ダメ！会社のルール？＞夫の嘘「ごめん」本当の理由は？子ども最優先にして【第4話まんが】
私はマオ。週末にスーパーへ行くと、夫コウタの同僚であるハマダさんに偶然出会いました。よくよく話を聞いてみると、なんとハマダさんは単身赴任中とのこと。家族を置いてこちらに来ているそうです。しかも会社は単身赴任に理解があるらしいのです。ハマダさんの話を聞きながらコウタはしどろもどろ。コウタが言う「単身赴任禁止」は嘘だったということでしょうか……？ 帰宅後、じっくり話し合うことにしました。子どもたちの前では平静を装いましたが、コウタへの怒りが収まりそうにありません。
同僚のハマダさんから単身赴任の話を聞いた日の夜、私はもう一度コウタとしっかり話し合うことにしました。コウタはしょんぼり俯いています。そして私に嘘をついていたと言うのです。
コウタが早口でまくし立てるよう話した言い訳は、あまりにも幼稚でした。
コウタは自分で家事をしたくないから無理やり家族を連れて行こうしていたのです。私たちと離れるのが寂しくて嘘をついたと思いましたが、身の回りのことを私にさせるために家族全員で引っ越そうとしていたことが判明しました。
ハマダさんの一言で、明らかになったコウタの嘘。問い詰めるとどうやらコウタは「家事をしたくない」という身勝手な理由から、単身赴任を避けるため嘘をついていたようなのです。子どもの気持ちも私の負担も一切考えないあまりにも自己中心的な言い分に、私は完全に呆れ果ててしまいました。
コウタの行動は言うまでもなく家族への裏切りです。今回のことは簡単に許せそうにありません。コウタにはもう一度よく考えてほしいと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか
