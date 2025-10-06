¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¿åÃå¡×1»ù¤ÎÊì¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×
¤ªÂ·¤¤ÊÁ¤Î¿åÃå¤Ç¾Ð´é
¡¡¸µAKB48¤Ç¼Â¶È²È¤Î´é¤ò»ý¤ÄÈÄÌîÍ§Èþ(34)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æì¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢»Å»öÃç´Ö¤È²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç²Æì¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ó¥¥Ë¤Ç³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÂ·¤¤¤ÎÊÁ¤Î¿åÃå¤ÎÄ¹½÷¤È³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤À¤³¦°ìÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×¡Ö°µÅÝÅªÈþ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¡Ä¤É¤Ã¤Á¤â·ó¤ÍÂ·¤¨¤Æ¤ÆºÇ¶¯¡×¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¿åÃå¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¯¤Æ¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡¢¤ª»ÒÍÍ¼«Ëý¤Ç¤·¤ç¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÈÄÌî¤Ï2013Ç¯¤ËAKB48¤òÂ´¶È¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤È·ëº§¡¢Ä¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£