静岡県伊東市の田久保真紀市長は10月6日、県立高校のあり方を検討する協議会に出席しました。これまで欠席が続いていた公務に徐々に姿を見せ始めています。

【写真を見る】迫る伊東市議選 田久保真紀市長を「支持する」と答えた人は1人...立候補予定者30人に対するアンケート=静岡・伊東市

＜田久保真紀 伊東市長＞

「よろしくお願いします」

田方地区の県立高校の在り方を検討する協議会に出席した伊東市の田久保真紀市長。それぞれ市長、町長と教育長がともに出席する中、「教育長不在」の伊東市は田久保市長1人で出席しました。

＜田久保市長＞

「私どもの地区には伊豆伊東高校があるんですけれども、なかなかほかの地区の先生方のご意見を聞く機会がございませんので大変参考になりました」

Q教育長不在での参加はー

「次は教育長と一緒に参りたいと思います。人事の方は現場の方でも進めていただいてますので、できるだけ早くそのような形になるように努力していきたいと思っております」

田久保市長による「議会解散」で実施される伊東市議選の告示は10月12日です。地元報道機関と、SBSを含む伊東記者クラブは選挙戦を前に立候補予定者30人を対象にアンケート調査を実施しました。

まず、田久保市長を支持するかどうかについて尋ねたところ、▼24人が支持しないと答え、▼支持すると答えた人は1人にとどまりました。

また、新たな議会でも不信任決議が出された場合の賛否については25人が「賛成」と回答。立候補予定者の多くが田久保市長に対して否定的な考えを示しています。