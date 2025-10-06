スウェーデンのカロリンスカ研究所は６日、２０２５年のノーベル生理学・医学賞を、過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞」を発見した坂口志文（しもん）・大阪大特任教授（７４）ら３人に授与すると発表した。

日本のノーベル賞受賞は、昨年平和賞に輝いた日本原水爆被害者団体協議会（被団協）に続いて２年連続となる。

授賞理由は、免疫の過剰な働きを抑える仕組みの発見。坂口氏ら３人は、免疫の活動を制御する役割を担う細胞を特定したことが評価された。

同時に受賞するのは、米システム生物学研究所のメアリー・ブランコウ博士と、米バイオ企業「ソノマ・バイオセラピューティクス」のフレッド・ラムズデル博士。

授賞発表後、大阪大で記者会見した坂口氏は「うれしい驚きで、大変光栄に思う。いろいろな方にお世話になり、深く感謝したい」と笑顔で語った。

体内に侵入したウイルスなどの異物を攻撃するＴ細胞は、心臓の近くの「胸腺」で作られる。自己の組織を誤って「敵」と認識する「不良品」のＴ細胞は本来、胸腺内で壊されるが、一部はすり抜けて自分の正常な細胞を攻撃したり、他の免疫細胞に攻撃を指示したりする。

坂口氏は、マウスを使った実験で、胸腺では、不良品のＴ細胞の暴走を抑える「ブレーキ役」の細胞も作られていると仮説を立てた。１９９５年にその細胞を世界で初めて特定し、免疫反応を制御する細胞という意味で、制御性Ｔ細胞（Ｔレグ）と名付けた。

さらに、Ｔレグがうまく働かないと、異常なＴ細胞が自分の体を攻撃するのを止められず、自己免疫疾患と呼ばれる様々な病気を発症することを確認した。

Ｔレグに着目した研究は世界で進展し、皮膚に起こる自己免疫疾患などの発症メカニズムを解明する動きが加速。臓器移植後の拒絶反応を効果的に抑える手法の開発や、免疫本来の力を利用した「がん免疫療法」の効果を高める治療薬の治験なども進んでいる。

個人での日本のノーベル賞受賞は、２０２１年に物理学賞を受賞した真鍋淑郎（しゅくろう）氏に続いて２９人目（うち米国籍は３人）。生理学・医学賞では１８年の本庶佑（ほんじょたすく）氏に続き６人目となる。

賞金は１１００万スウェーデン・クローナ（約１億７５００万円）で、３人で等分する。授賞式はノーベル賞の創設者アルフレッド・ノーベルの命日にあたる１２月１０日、ストックホルムで行われる。

坂口志文氏（さかぐち・しもん） １９５１年生まれ。滋賀県長浜市出身。７６年京都大医学部卒、８３年京大で医学博士取得。米スクリプス研究所助教授、東京都老人総合研究所部門長などを経て、９９年京大再生医科学研究所教授、２００７年同研究所長。１１年大阪大免疫学フロンティア研究センター教授、１６年から特任教授。１２年日本学士院賞、１５年ガードナー国際賞、１７年クラフォード賞、２０年ロベルト・コッホ賞を受賞。１９年文化勲章。