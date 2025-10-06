¡Ú»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡ÛËôµÈ¤µ¤ó½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¿·ºîÉñÂæ¤Ç¥¨¥Î¥±¥ó±é¤¸¤ë¡Ö½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¸«¤É¤³¤í¤ÏÁ´Éô¡ª¡×
10·î7Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë²»³Ú·à¡Ø¥¨¥Î¥±¥ó¡Ù¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤Î»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¾ÀãÂÙ»Ò¤µ¤ó¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¤µ¤ó¡¢Ë¸¶¸ùÊä¤µ¤ó¤Î¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬´é¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢ÀïÁ°¡¦ÀïÃæ¡¦Àï¸å¤È¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÆüËÜ¤ò¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð¤¤¤Ç¾È¤é¤·Â³¤±¡¢¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤¿¡Ø¾¼ÏÂ¤Î´î·à²¦¡Ùà¥¨¥Î¥±¥óá¤³¤È±ÝËÜ·ò°ì¤µ¤ó¤ÎÇÈÍð¤ÎÀ¸³¶¤òËôµÈÄ¾¼ù¤µ¤ó¤¬¿·ºîµº¶Ê¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÅìµþ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨´°Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤ÎÃíÌÜÉñÂæ¡£
¥¨¥Î¥±¥ó¤ò±é¤¸¤¿»ÔÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¥¨¥Î¥±¥ó¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼3¶Ê¤ò¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤È¶¦¤ËÎÏ¤ò¤³¤á¤Æ²Î¤¤¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¥Í¥×¥íÁ°¤Î¼èºà¤Ç¡¢»ÔÂ¼¤µ¤ó¤Ï"¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥¨¥Î¥±¥ó¤Î»äÀ¸³è¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²óËôµÈ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±é¤¸¤¿¤¤"¤ÈÏÃ¤·¡¢"½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¤ß¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡ª"¤È¡¢ÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Î¥±¥ó¤ÎÁ°ºÊ¡¦²ÖÅç´îÀ¤»Ò¤È¸åºÊ¡¦±ÝËÜ¤è¤·¤ñ¤Î2Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾¾Àã¤µ¤ó¤Ï¡¢±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢"1¿Í2Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤ËÁáÃåÂØ¤¨¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í"¤È¸ì¤ë¤È¡¢»ÔÂ¼¤µ¤ó¤¬¤¹¤«¤µ¤º"ÁáÂØ¤¨¤ÏÂçÊÑ¤À¤è¤Í¡£²¶¤ÏÁáÂØ¤¨¤¬Ìµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡££±Ìò¡Ê¥¨¥Î¥±¥óÌò¡Ë¤À¤±¤À¤«¤é"¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«¿È¤È¥¨¥Î¥±¥ó¤È¤Î½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«Ë¬¤Í¤é¤ì¤¿»ÔÂ¼¤µ¤ó¤Ï"¥¨¥Î¥±¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤Î¼Çµï¡¢´ðËÜ¤ÏÉñÂæ¤Î¿Í¡£ËÍ¤â²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤ó¤À¤ó¤È¡ÊÇ¯Îð¤È¶¦¤Ë¡ËÍÙ¤ê¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É¨¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡¡(¥¨¥Î¥±¥ó¤ÎÀ¸³¶¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ËÅÓÃæ¤«¤é¥¨¥Î¥±¥ó¤Ê¤Î¤«¼«Ê¬¤Ê¤Î¤«¡Ä¡¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼Â´¶¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë"¤È¡¢Ìò¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û