※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

夫と義妹が不適切な関係を続けていたことを知った妻は、お隣さんの協力を得て証拠を突きつけ、夫と義妹を追い詰めます。やがて離婚が成立し、妻は子どもと平穏を取り戻します。いっぽう義妹は元夫に執着し、家にまで押しかけ「寂しかっただけ」と復縁を迫ります。限界を迎えた夫はついに「不法侵入で警察を呼ぶ」と宣言し、事態は決定的な局面へ。



義妹の破滅義弟の好意夫と義母はその後…義妹の一件が警察沙汰になったと聞いたのは、今では元義弟となったゆうやから。元夫は仕事を失い、慰謝料が払えなくなりました。代わりに支払っているのは年金暮らしの義母。散々もっと孫を産めと高圧的にプレッシャーをかけてきたのに、その願いはかないませんでしたね。最後に、思うこととは…？(ぽん子)