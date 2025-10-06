涙を流して…「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん（29）釈放　深々と頭下げて謝罪　事務所は“芸能活動休止”発表

下半身を露出した疑いで逮捕されたアイドルグループ「Aぇ！group」の草間リチャード敬太さんが6日午後、釈放された。

約10秒に渡り、深々と頭を…

午後2時過ぎ、黒のスーツ姿で警視庁三田警察署から釈放された、「Aぇ! group」の草間リチャード敬太(29)さん。

草間リチャード敬太(29)さん：

この度はお騒がせして申し訳ございませんでした。

声を震わせながら謝罪の言葉を口にし、約10秒に渡り、深々と頭を下げた。

記者：

草間さん、ファンに一言お願いします。

草間リチャード敬太(29)さん：

本当に申し訳ございませんでした 。

報道陣からファンに対してコメントを求められると、抑えていた感情が溢れてしまったのか、涙を流しながら再び頭を下げた。

草間さんは、4日午前5時半過ぎ、東京・新宿区のビルの出入り口近くで下半身を露出した、公然わいせつの疑いで逮捕された。

草間さんの様子を目撃した人から110番通報があり、駆けつけた警察官が身柄を確保。

草間さんは当時、酒を飲んで酔っていたとみられている。

人気アイドルグループ「Aぇ! group」のメンバーとしてCDデビューしてから約1年半。

歌手や俳優として第一線で活躍している最中におきた事件。

所属事務所は4日、コメントを出し…

「社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します。」

“芸能活動休止”を発表。

また、出演予定だった番組や、すでに放送された番組は差し替えや配信停止になるなど様々な影響が出ている。

衝撃が走った逮捕から2日…。

警視庁は6日朝、草間さんの身柄を検察庁に送り、検察が勾留請求しなかったことから釈放されたという。

今後は、在宅のまま捜査が続けられるという。

（「イット！」10月6日放送より）