クマによる被害が相次ぐ県内。今年度は過去最多の10人が襲われてケガをしています。さらに被害が深刻化するおそれがあるとして県は10月6日、警戒レベルが最も高い「クマ出没特別警報」を発表しました。



〈県鳥獣被害対策支援センター 小根沢 元浩所長〉

「ツキノワグマの出没による人身被害の深刻化が懸念されることから、本日、クマ出没特別警報を発表いたします」



県はこれまで「クマ出没警戒警報」を発表していましたが、6日、警戒レベルとして最も高い「特別警報」に引き上げました。県内で「クマ出没特別警報」が発表されるのは2年ぶりです。





県によると、9月までのクマの出没件数は1232件。また、ケガをした人は10人でいずれも過去最多となっています。妙高市では4日、ランニングをしていた30代の男性が2頭のクマに襲われ、右腕を骨折するなどの重傷。5日も南魚沼市のJR上越線で列車とクマが衝突する事故が起きています。ことしはクマのエサとなるブナの実が「凶作」。さらに、人に慣れたクマが増えてきたことで人里に出没する可能性が高いといいます。過去に「凶作」だった年は人身被害が10月以降に多く発生していて、ことしもさらに深刻化するおそれがあります。〈県鳥獣被害対策支援センター 小根沢 元浩所長〉「秋の行楽のピークとなる3連休を控え、県民の皆様には最大級の警戒と命を守る行動をお願いしたいと思っております」行楽に出かける際は複数で行動し、ラジオや鈴など音の鳴るもの、撃退スプレーを携帯する。また、クマの活動が活発な早朝や夕方はできるだけ避けるなど警戒が必要です。