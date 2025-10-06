Image: El editorial / Shutterstock.com

これはもう避けられない流れ？

すっかり身近な存在になった生成AI。でも、やっぱり気になるのは、ちゃんとプライバシーが保護されているかですよね。Meta（メタ）はまもなくAIサービスのユーザーに対し、データ利用の方針を大きく変更してくることを明らかにしていますよ！

SNSへ勝手にフィードバック

主に北米で12月16日より有効になるという新たな運用方針によると、Metaが提供する生成AIのチャット履歴を、ユーザーのFacebookやThreads、Instagram（インスタグラム）など、同じくMetaが提供するSNSにてフル活用。チャットした内容に応じて、リールやフィード投稿が、ユーザーごとに大幅に調整されることになります。

例えばMeta AIで登山に関する質問を投げかけ、いろんな情報をゲットしたとしましょう。すると、たちまちInstagramにも登山に関連したお勧めのポストや広告が溢れるようになってしまう…みたいな展開が待っているわけですよね。これを便利と見るか、そっとしておいてほしいと感じるかは、人それぞれなのかもしれませんけど。

ビジネス的には正解？

日本ではChatGPTや、Google（グーグル）のGeminiを利用するユーザーが多いため、すぐ直接的に影響を受けるという人は少ないかもしれません。とはいえ、これから話題のMetaのスマートグラスを使えるようになったなら、そこでのAIとの会話が、SNSフィードへ瞬時に反映されていったりするのでしょう。

なお、いろいろ批判は多いMeta AIなのですが、当のマーク・ザッカーバーグCEOは、広告とAIシステムの連動を絶賛中。

直近のMetaの決算では、広告収入がアナリスト予測を大きく上回りました。その要因は、AI分析によってユーザーへパーソナライズされた広告表示が強化されたことを挙げています。インスタでいいねすると、それに応じた広告が増えたと感じるあのシステムのことでしょうね〜。

直接は関係しないはずのSNSにまで、今後は生成AIと会話すると表示コンテンツへ影響する。これは欧州などでは反発が大きく、当面は新運用方針をEU域内などで適用しないこともMetaは明かしているそうです。GoogleもまだGeminiでのチャット内容を広告表示に活用するまではしていない模様。しかしながら、時代の流れとして、ユーザーは覚悟していかねばならないかもしれません。