零（THE RAMPAGE川村壱馬）、新曲「Crisis」で盟友・YAMASHO（山本彰吾）とコラボ！MVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

零（L.E.I. / THE RAMPAGE川村壱馬）が、10月6日に3rdデジタルシングル「Crisis」をリリースした。

■親交の深いふたりだからこそぶつけ合える飾らない想いが凝縮

THE RAMPAGEのメンバーで長年苦楽を共にしてきた同志でもある YAMASHO （山本彰吾）を迎えた本作は、自己否定や孤独と向き合いながら生きることを叫ぶ、渾身の一作。

黒々とした深淵へと落ちていきそうな危うさと、そこから必死に踏みとどまろうとする強い意志が交錯し、切迫した緊張感と救済への光が同居するヒップホップトラックに仕上がった。

リリックでは、公私ともに親交の深いふたりだからこそぶつけ合える飾らない想いが凝縮されている点も大きな聴きどころ。

またアレンジメントには、デビュー作「Delete」から制作をともにしているアーティスト / トラックメーカーのJUGEMが参加。スタジオでのセッションを通じて三者の感性がぶつかり合い、サウンドはさらに洗練され、楽曲としての深みと説得力を増している。

そして、本作のMVが10月6日21時に公開。監督はTHE RAMPAGEや『HiGH＆LOW THE WORST』でも川村壱馬（零）を撮り続けてきた久保茂昭が務め、「Crisis」が描く切迫感と希望を強烈なインパクトの映像で表現。視覚的にもその世界観を深めている。

アーティスト / クリエイターたちのこだわりが詰め込まれた「Crisis」。ぜひ様々な角度からこの曲が持つメッセージを感じてみよう。

■リリース情報

2025.10.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Crisis」

■関連リンク

川村壱馬 / 零 OFFICIAL X

https://x.com/sncrmpg_kk

川村壱馬 / 零 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/rmpg_kazuma_kawamura

YAMASHO OFFICIAL X

https://x.com/yamachiho1006

YAMASHO OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/rampage_yamasho1006/

THE RAMPAGE OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/43

■【画像】零のアーティスト写真

■【画像】YAMASHOのアーティスト写真

■【画像】「Crisis」の配信ジャケット