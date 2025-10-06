国道113号沿いにある50年以上続く地元で人気の食堂『お食事処 とよふじ』。

お喋り上手な看板ママ・渡辺とし子さんが迎えてくれます。そのアットホームな雰囲気を気に入り、毎日のようにお昼を食べに来る人もいるそうです。



最近のヒットメニューは「唐揚げ定食(1,350円/税込み)」。

唐揚げといっても･･･普通の唐揚げとは違います。骨付き肉がごろごろと、まるでクリスマスパーティーのよう！ガーリック・カレー粉・塩コショウのブレンドで味をつけた鶏の手羽・胸・脚・おしりの部分の肉が4ピース乗ります。骨付きの方がジューシーだからと開店当時からこの形なんだそう。豪快にかぶりつけば、午後に向けてパワーチャージできそうです。

そこに、関川村のきれいな水で炊いたご飯・味噌汁・漬物がついて組み合わせもバッチリ。肉とご飯を交互に食べれば、無限ループが止まりません！



力をつけたい方にオススメなのは「中華定食(1,200円/税込み)」。

肉・ニンジン・ピーマン・タマネギ・キャベツを濃いめでちょっぴりピリ辛な味付けにした中華炒め。こちらも関川村産のご飯との相性は抜群！ご飯が足りなくなることを見越して、大盛を頼む人もいると言います。



他にも、釜めしやそばなど種類も豊富で、ごまラーメンや焼肉定食も人気。とし子さんが譲れないのは〝料理のボリューム〟。お客さんに元気になってほしいという思いのこもった料理を味わいに行ってみませんか。



■お食事処 とよふじ

新潟県岩船郡関川村大字上関1206-3

問い合わせ先｜0254-64-0575

営業時間｜昼 10:30～14:00／夜 15:30～19:00

定休日｜月曜