2025年10月1日（水）から、『オーセントホテル小樽』のシュトーレンが、オンラインショップにて予約販売されています。（※発送は11月1日（土）～予定）

シュトーレンは、本場ドイツでは、クリスマスを待ちながら少しずつスライスして味わう伝統菓子です。日ごとに熟成が進み、ブランデーの芳醇な香り、ドライフルーツや発酵バターから溶け出すまろやかな甘みが重なり合い、時とともに変化する奥深い味わいを楽しむことができます。

『オーセントホテル小樽』のシュトーレンは、1999年販売開始から四半世紀に渡り、愛され続けています。

『オリジナルシュトーレン』は、ホテルパティシエが1本ずつ丹念に手作りしており、シュトーレンに欠かせないマジパンは、本場ドイツより取り寄せ、スパイシーで濃厚なアーモンドの香りを生み出しています。

たっぷりのバターとシナモンシュガー、そして隠し味に使われている米こうじが生地に溶け込んだ、この時期だけの贅沢な味わいです。

素材と製法に徹底してこだわり抜いた『プレミアムシュトーレン』は、パティシエの技と北海道の恵みが融合した、渾身の逸品。

赤井川村産の発酵バターを惜しみなく使用し、『オリジナルシュトーレン』を超えるコクと芳醇な香りが感じられます。

さらに、ホテル独自のレシピで漬け込んだイチジク、ピスタチオ、クランベリー、ブルーベリーが追加されており、様々な食感を楽しむことができますよ！

詳細情報

オーセントホテル小樽

住所：北海道小樽市稲穂2丁目15-1

電話番号：0134-27-8100

※シュトーレンはオンラインショップにて予約受付中です

北海道Likers編集部のひとこと

毎年人気の『オーセントホテル小樽』のシュトーレンは、クリスマス時期にしか味わうことのできない特別なスイーツ。

断面まで美しいシュトーレン。オンライン限定のお得なセット商品もあるので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。


