¥°¥é¥Ó¥¢³¦¶þ»Ø¤Î¤¢¤¶¤È¤µ¤ò¸Ø¤ë¾®Æ°Êª·ÏÈþ¾¯½÷¡¦¿·Ã«¿¿Í³¤¬¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¤·¤Æ¤«¤é½é¥°¥é¥Ó¥¢¡ª¡ÖËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥Ý¡¼¥º¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿·Ã«¿¿Í³
¥°¥é¥Ó¥¢³¦¶þ»Ø¤Î¤¢¤¶¤È¤µ¤ò¸Ø¤ë¾®Æ°Êª·ÏÈþ½÷¡¦¿·Ã«¿¿Í³¡Ê¤Ë¤¤¤ä¡¦¤Þ¤æ¡Ë¤¬¡¢10·î6Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤42¡¦43¹çÊ»¹æ¡Ù¤ÇÈ±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤Æ¹õÈ±¥Ü¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤ä7Ç¯¤¬¤¿¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤·¯¤¬¹¥¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·Ã«¿¿Í³¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢
¢£¹¥´ñ¿´¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þº£¸å¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò
¡½¡½Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î½µ¥×¥ìÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Ã«¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Î¸½¾ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤È¡¢¥Ü¥Ö¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ÊÁ°¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤«¤é¥Ü¥Ö¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤«ÍýÍ³¤¬¡©
¿·Ã«¡¡¼ºÎø¤·¤¿¤È¤«¡©¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¡¢10Âå¤Îº¢¤Ë¥Ü¥Ö¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢20Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¥Ü¥Ö¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¥Ü¥Ö¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Î¼Â¸³¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
¿·Ã«¡¡°Õ³°¤È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡¡ÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½³¤¤ä¥×¡¼¥ë¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥È´¶¤ò´¶¤¸¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Ã«¡¡³¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö»ä¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥Ý¡¼¥º¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Æ¥Ë¥¹¤Ï½éÂÎ¸³¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£90¡î¤°¤é¤¤¤ÎÇ®¤¤¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¿åÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀ°¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò3¥»¥Ã¥È¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï4¥»¥Ã¥È¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Î¿Í¤Ï¡ÖÀ°¤¦¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤É¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿·Ã«¡¡¡ÖÃè¤òÉñ¤Ã¤Æ¤ë´¶³Ð¡×¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤¹¤´¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¤½¤ì¡¢À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿·Ã«¡¡À°¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È±ó½Ð¤¹¤ë¤Ê¤é¡©
¿·Ã«¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥ó¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¤Ç¡ª
¡½¡½µÕ¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏNG¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤Ï¤¢¤ë¡©
¿·Ã«¡¡ºÇ½é¤«¤é¹âµéÎÁÍý¤È¤«¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤«¤â¡£¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤ÏÃî¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãî¤¬Â¿¤¤½ê¤Ç¥Ç¡¼¥È¤Ï·ù¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½ºòÇ¯3·î¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£¡¼¥¯¤¬²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿·Ã«¡¡ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢È¾Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÍ§Ã£¤ÈËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤²ÆµÙ¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡©
¿·Ã«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤È¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤À¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤á¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÏÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥²¡¼¥»¥ó¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Õ¤¶¤±¤ÆÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡£
ÌëÃæ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¶Ê¤òÇú²»¤ÇÎ®¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢º£¤Ï³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Ã«¡¡»ä¤ÈÆ±¤¸¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÁáÀî½í¼Ó¤Á¤ã¤ó¤È¡¢à¤Þ¤æ¤Ê¤®á¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤ÇYouTube³èÆ°¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¿·Ã«¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤È¤³¤È¤óÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤«¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¹¥´ñ¿´¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÅÄÃæ¤¢¤æÈþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Ó¦ ³¨Èþ»Ò¡¡Èø¸ÅÌ´·î
¡ü¿·Ã«¿¿Í³¡Ê¤Ë¤¤¤ä¡¦¤Þ¤æ¡Ë¡¡
2001Ç¯4·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹148cm¡¡
¡û2024Ç¯3·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ñ¥é¥Ç¥£¡¼¥¯¡×²ò»¶¸å¡¢¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¡£ÁáÀî½í¼Ó¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Þ¤æ¤Ê¤®¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¡¢YouTube¤Ç¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤æ¤Î¤È¤Ê¤ê¡ÙÈ¯ÇäÃæ¡£
