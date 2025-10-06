「Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025」に出場するサントリーサンバーズ大阪が6日（月）に公開練習を行い、練習後に日本代表アウトサイドヒッターの髙橋藍が囲み取材に応じた。

7日（火）と8日（水）に2024-25シーズンの欧州チャンピオンズリーグ王者のペルージャと対戦するサントリー。髙橋は「初めてのチャレンジシリーズになるので、日本のファンの方々にイタリアリーグのレベルの高さ、日本のリーグは今どれだけ世界と戦えるのかを証明したい」と意気込んだ。

一方、ペルージャは6日に来日して翌7日から試合という強行日程。「ペルージャはコンディション的に難しい部分はあると思うんですけど、その中でも見に来てもらう方々に、そのレベルの高さ、面白さを伝えていくのが、この大会に必要なこと」と力強く語った。

ペルージャには、日本代表でともにプレーする石川祐希が所属している。今大会でも直接対決に期待がかかるが、「なんだかんだイタリアにいる時もお互いケガをしたりとかで直接対決はできていなかったので、事実上ここがしっかりと対決する初めてになるのかなと思います」と明石、「普段はチームメイトとして日本代表で戦っている中ですごく心強いというか頼りになる選手なので、それが相手にいるとなると嫌な感じもしますし、バレーボールが上手いというか賢い選手なので、自分自身も対策しにくいというか、石川選手に苦戦する気はするので、間違いなく注意しないといけない選手かなと思っています」と、対戦相手・石川の印象を語った。

サントリーとペルージャの一戦は、7日（火）と8日（水）いずれも19時開始。両日ともにCSフジテレビONEで放送されるほか、7日の試合は地上波フジテレビ系列でも放送される。