¡Ö¶¯¤¤¥Áー¥à¤ÈÀï¤¤¤Ë¤¤¿¡×¥µ¥ó¥È¥êー¤ÈÀï¤¦¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Î¥¸¥ã¥Í¥Ã¥ê¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¤¤¤¤¥×¥ìー¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÖQoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬6Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Îý½¬¸å¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¥»¥Ã¥¿ー¤Î¥·¥âー¥Í¡¦¥¸¥ã¥Í¥Ã¥ê¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥»¥Ã¥¿ー¤Î´ØÅÄÀ¿Âç¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¤Î¹â¶¶Íõ¤â¤½¤ÎÆó¿Í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥¸¥ã¥Í¥Ã¥ê¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¤¥Áー¥à¤ÈÀï¤¤¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£髙¶¶Áª¼ê¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥Áー¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤¥Áー¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Áー¥à¤Ç¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë»î¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤Ï¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ëÇ®¶¸Åª¤ÊÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¸¥ã¥Í¥Ã¥ê¤â´î¤ó¤À¡£
¡¡¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤â½êÂ°¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀÐÀî¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¸å¤ËµÙ²Ë¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥×¥ìー¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥×¥ìー¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤ÆüÄø¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬ºÇÂç¸Â¤Î¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤È¥µ¥ó¥È¥êー¤Î°ìÀï¤Ï¡¢7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤È8Æü¡Ê¿å¡Ë¤¤¤º¤ì¤â19»þ³«»Ï¡£Î¾Æü¤È¤â¤ËCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢7Æü¤Î»î¹ç¤ÏÃÏ¾åÇÈ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
