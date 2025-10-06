「Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025」に出場するペルージャが6日（月）に公開練習を行い、練習後に日本代表アウトサイドヒッターの石川祐希が囲み取材に応じた。

7日（火）と8日（水）に2024-25シーズンの大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）王者であるサントリーサンバーズ大阪と対戦するペルージャ。石川は「まずは自分たちの今できるベストをこの試合で出したいです」と話し、個人としては、「攻撃の面でしっかりとチームに貢献できるように」と意気込んだ。

試合のキープレーヤーについては特定の個人は挙げず、「全員がしっかりとそれぞれの役割をこなすことが重要だと思っています」と冷静に語った。

石川にとっては、クラブチームの選手として日本でプレーする初めての機会となる。「日本でイタリアのチームのメンバーとしてプレーするのは初めてなので僕自身も楽しみにしていますし、会場にもたくさんのお客さんが来られると思うので、楽しんでいただけたらなと思います」と話した。

サントリーとペルージャの一戦は、7日（火）と8日（水）いずれも19時開始。両日ともにCSフジテレビONEで放送されるほか、7日の試合は地上波フジテレビ系列でも放送される。