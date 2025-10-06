10月20日放送「CDTV」出演者＆歌唱曲発表 JO1・櫻坂46・中島健人ら
【モデルプレス＝2025/10/06】TBSでは、10月20日よる7時から『CDTVライブ！ライブ！』を生放送。このたび、多彩な出演者と歌唱曲ラインアップが発表された。
【写真】中島健人、両親の写真公開
TOMORROW X TOGETHERは、幻想的な雰囲気をシンセサイザーとギターサウンドで表現した「Can’t Stop」をフルサイズテレビ初歌唱。一夜限りの特別なステージとなる。JO1は豆原一成の主演映画主題歌で、秦基博が書き下ろしたバラード曲「ひらく」、aoenは初恋と青春のときめきを爽やかなロックサウンドで表現した新曲「青春インクレディブル」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。
櫻坂46はテレビ初披露となる最新曲「Unhappy birthday構文」をフルサイズライブ。家入レオは、最新曲「Mirror feat．斎藤宏介」をフルサイズでテレビ初歌唱するほか、「名曲ライブ！ライブ！」では優里の「ドライフラワー」を歌い上げる。中島健人は、アイドルとして貫いてきた人生を背負い“アイドル”以上の存在へ進化するという想いを込めた話題の新曲「IDOLIC」をフルサイズテレビ初披露する。
CANDY TUNEは、ハッピーな世界観を凝縮したテレビ初披露となる新曲「アイしちゃってます♡」をフルサイズライブ。さらに、反響に応えるおかわりライブとして、人気曲「倍倍FIGHT！」も披露する。s**t kingzは、盟友・三浦大知、SKY-HIとの初の三組共作楽曲「愛が呆れ果てるまで feat. 三浦大知，SKY-HI」をフルサイズで見せる。
THE RAMPAGEは今までの彼らの楽曲とは一線を画す、破壊的アンセムとなっている新曲「自由への大脱走 〜Running Running Running〜 feat. 湘南乃風」をフルサイズで披露するほか、好評の「踊ってみた企画」にも登場。藤井 風の「きらり」を陣、山本彰吾、藤原樹、長谷川慎、鈴木昂秀がパフォーマンスで魅了する。
THE JET BOY BANGERZは、テンションMAXで魅せるパーティーチューン「Let’s Dance」をフルサイズテレビ初披露。そして「踊ってみた企画」では、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」を、ハイレベルなダンススキルが光るステージで魅せる。（modelpress編集部）
aoen「青春インクレディブル」
家入レオ「Mirror feat．斎藤宏介」
CANDY TUNE「アイしちゃってます♡」「倍倍 FIGHT！」
櫻坂46「Unhappy birthday 構文」
THE JET BOY BANGERZ「Let’s Dance」
THE RAMPAGE「自由への大脱走 〜Running Running Running〜 feat. 湘南乃風」
JO1「ひらく」
s**t kingz「愛が呆れ果てるまで feat. 三浦大知, SKY-HI」
TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」
中島健人「IDOLIC」
【踊ってみた企画】
陣、山本彰吾、藤原樹、長谷川慎、鈴木昂秀（THE RAMPAGE）「きらり」（藤井 風）
THE JET BOY BANGERZ「革命道中 - On The Way」（アイナ・ジ・エンド）
【名曲ライブ！ライブ！】
家入レオ「ドライフラワー」（優里）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中島健人、両親の写真公開
◆10月20日放送「CDTV」出演者＆歌唱曲発表
TOMORROW X TOGETHERは、幻想的な雰囲気をシンセサイザーとギターサウンドで表現した「Can’t Stop」をフルサイズテレビ初歌唱。一夜限りの特別なステージとなる。JO1は豆原一成の主演映画主題歌で、秦基博が書き下ろしたバラード曲「ひらく」、aoenは初恋と青春のときめきを爽やかなロックサウンドで表現した新曲「青春インクレディブル」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。
CANDY TUNEは、ハッピーな世界観を凝縮したテレビ初披露となる新曲「アイしちゃってます♡」をフルサイズライブ。さらに、反響に応えるおかわりライブとして、人気曲「倍倍FIGHT！」も披露する。s**t kingzは、盟友・三浦大知、SKY-HIとの初の三組共作楽曲「愛が呆れ果てるまで feat. 三浦大知，SKY-HI」をフルサイズで見せる。
THE RAMPAGEは今までの彼らの楽曲とは一線を画す、破壊的アンセムとなっている新曲「自由への大脱走 〜Running Running Running〜 feat. 湘南乃風」をフルサイズで披露するほか、好評の「踊ってみた企画」にも登場。藤井 風の「きらり」を陣、山本彰吾、藤原樹、長谷川慎、鈴木昂秀がパフォーマンスで魅了する。
THE JET BOY BANGERZは、テンションMAXで魅せるパーティーチューン「Let’s Dance」をフルサイズテレビ初披露。そして「踊ってみた企画」では、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」を、ハイレベルなダンススキルが光るステージで魅せる。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
aoen「青春インクレディブル」
家入レオ「Mirror feat．斎藤宏介」
CANDY TUNE「アイしちゃってます♡」「倍倍 FIGHT！」
櫻坂46「Unhappy birthday 構文」
THE JET BOY BANGERZ「Let’s Dance」
THE RAMPAGE「自由への大脱走 〜Running Running Running〜 feat. 湘南乃風」
JO1「ひらく」
s**t kingz「愛が呆れ果てるまで feat. 三浦大知, SKY-HI」
TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」
中島健人「IDOLIC」
【踊ってみた企画】
陣、山本彰吾、藤原樹、長谷川慎、鈴木昂秀（THE RAMPAGE）「きらり」（藤井 風）
THE JET BOY BANGERZ「革命道中 - On The Way」（アイナ・ジ・エンド）
【名曲ライブ！ライブ！】
家入レオ「ドライフラワー」（優里）
【Not Sponsored 記事】