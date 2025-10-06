おうちで猫ちゃんのシャンプーをするのは一苦労というおうちも多いのではないでしょうか？そんな時に宅配便がきてしまったら…そんな絶体絶命の光景が、24万再生を超える反響を見せています。投稿を見た人からは、「なんでこんなお利口さんにしていられるんですか？」「猫ちゃんの反応が可愛すぎて笑っちゃいました」といった反応が寄せられています。

【動画：猫のシャンプー中に『宅配便』がきてしまって…】

ママにシャンプーしてもらうミエルくん

Instagramアカウント『miel ciel 短足マンチカン』に投稿された、猫ちゃんのシャンプーの光景が話題です。この日、ママはマンチカンのミエルくんをシャンプーすることにしたそう。ミエルくんを抱っこして洗面台へ連れて行ったママは、洗面台の中へミエルくんをそっと降ろすと優しくシャワーをかけ始めます。

いつもお利口にシャンプーをさせてくれるミエルくんですが、ママ曰く「諦めているだけ」とのこと。しかし、ママに爪を立てたり暴れたりする素振りがないミエルくんは、やはりとてもお利口さん。この日も、ママに身を委ねてシャンプーをさせてくれていたといいます。

シャンプー中に宅配便が到着

そうしてミエルくんのシャンプーを始めた飼い主さん。すると、そこへ玄関のチャイムの音が聞こえてきたそう。どうやら宅配便が届いたようです。ミエルくんのシャンプー中とはいえ、配達員さんを待たせるわけにはいかず、ママはミエルくんのシャンプーを一時中断して玄関へ向かうことに。

そしてママが洗面台の前から姿を消した瞬間…ミエルくんは、「逃げるには今がチャンス」とばかりに、洗面台からジャンプ！ママの目を盗んで床に飛び降りてしまったのでした。

しかし、ミエルくんが洗面台から降りた音が聞こえたようで、急いでミエルくんのところへ戻ってきたママ。ミエルくんはすぐに洗面台へと戻されてしまったのでした。

ママがいない間にもう一度…

一度ミエルくんの元へと戻ってきたママでしたが、この日は重たい荷物がいくつかあったようで、ママは車に荷物を取りに戻った配達員さんを玄関で待たなければいけなくなってしまったとのこと。その隙を狙って、ミエルくんは再び洗面台から脱走。洗面台前が泡まみれになってしまうのは困ったものですが、ママの行動をしっかり見ているミエルくんの賢さに、温かい笑いがこみあげてきます。

そして宅配便の受け取りを済ませたママは、再びミエルくんのシャンプーを再開。ミエルくんはママに綺麗に洗ってもらい、ふわふわの姿に変身！

ちょっとしたハプニングがあったものの、今回もシャンプーをさせてくれたお利口なミエルくんなのでした。

こちらの投稿には、「脱走するの可愛いｗ」「ふわふわ！」「癒されました♡」と感想が寄せられています。

Instagramアカウント『miel ciel ☁️ 短足マンチカン』では、甘えん坊マンチカン兄弟のミエルくんとシエルくんの日常が投稿されていますよ。

ミエルくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「miel ciel ☁️ 短足マンチカン」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。