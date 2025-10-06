YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』に投稿されたのは、うざ絡みをして高速の10連猫パンチを食らってしまった猫さんの姿。

爆笑必至のまさかの光景は109万回再生を突破し、「こんなん笑うわwww」「可愛すぎるwww」「ここまで猫パンチくらう猫初めて見たよw」といったコメントが寄せられています。

【動画：しつこく絡んでくる猫にブチギレた猫が、次の瞬間…】

絡むぽこ太郎くん

登場したのは垂れ耳スコティッシュフォールドの「ぽこ太郎」くんと、立ち耳スコティッシュフォールドの「ぺこ美」ちゃん。寝転がっているぺこ美ちゃんに、ぽこ太郎くんがちょっかいをかけようとしているようです。

何か言いたいことがあるのか、ぽこ太郎くんはぺこ美ちゃんに絡みながら鳴き声を上げていたそう。パパさんがぺこ美ちゃんに話しかけている間にも、再びやってきたといいます。

猫パンチ炸裂！

絡んでくるぽこ太郎くんに、ぺこ美ちゃんは軽く手を出して抵抗していたそう。構ってほしそうなぽこ太郎くんですが、どうやらぺこ美ちゃんは放っておいてほしいご様子。

すると、それからもしつこく絡んでくるぽこ太郎くんに、ついにぺこ美ちゃんは我慢の限界に達したようで…。

なんとぽこ太郎くんの顔に、ぺこ美ちゃんの高速10連猫パンチが炸裂！止めようとしたパパさんの手も間に合わず、避ける気ゼロだったというぽこ太郎くんは全て食らってしまったのだとか。しかし、手加減をしてくれたようなので、痛くはなさそうです。

超スロー再生してみると…

パパさんいわく、「神速」だったというぺこ美ちゃんの猫パンチ。超スロー再生をすると、ぽこ太郎くんには申し訳ないのですが、猫パンチを食らう姿や表情に思わず笑ってしまいます。パパさんも我慢ができなかったようで、声を出して笑っていたのだとか。

フレームアウトした後もぽこ太郎くんはうざ絡みをしていたそうで、ぺこ美ちゃんの怒りの声が聞こえてきます…。そんなぽこ太郎くんとぺこ美ちゃんは、後に夫婦に。可愛い子供達も誕生したそうです。

投稿には「ポコ太郎全弾食らってて笑うww」「避けなかったのかそのスキが無かったのか…どっちかなw」「猫の喧嘩っていつまでも見てられるくらいなんでこんなにかわいいの？笑」「反撃しないポコちゃん、優しいね」「定期的に見返したくなる」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』では、パパとなったぽこ太郎くんと息子のうま次郎くんの日常の様子が投稿されています。ぺこ美ちゃんや子供たちも時々出演しているそうです。

写真·動画提供:YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さま

執筆:くるみ

編集:ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。