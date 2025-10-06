NMB48の元メンバーで、人気グラビアアイドルの本郷柚巴（ほんごう・ゆずは＝22）がこのほど、3rd写真集（講談社）を2025年12月10日に発売することを発表した。それにあわせて、過去最高級の大胆先行カットも公開された。



【写真】迫力に圧倒されそうな「ゆず史上最高ボディ」

2023年にNMB48を卒業後、舞台などを中心に多方面で活躍してきた本郷。デビュー10周年を迎える今年、全編カナダのバンクーバーで撮影した最新写真集が決定した。担当者も「男性にも女性にもきっと満足してもらえる『最高にセクシーで可愛い』永久保存版です」と太鼓判を押す出来となっている。



公開された先行カットでは、これまで以上に色気全開で、今作のために仕上げた「ゆず史上最高ボディ」を大解放。セクシーなランジェリー姿はもちろんのこと、過去最高の「色っぽ」ショットにも挑戦。自慢のグラマラスボディがほとんど見える状態までランジェリーを引っ張る、大胆過ぎるカットも公開された。



3冊目の写真集発売が決定した本郷は「このお仕事を始めて10周年という節目に、3冊目の写真集を出すことになりました。待っていてくださった皆様、本当にありがとうございます！」と喜びのコメント。「カナダ・バンクーバーでの撮影は少し肌寒くて、でも街並み全てが綺麗でリラックスして撮影ができました！3冊目はこれまでの歩みと、これからの新しい一歩をぎゅっと詰め込んだ一冊です。今の私にできることを全て出しました。ぜひ手に取っていただき、10年分の想いを一緒に感じてもらえたら嬉しいです」と見どころもアピールしていた。



◆本郷柚巴（ほんごう・ゆずは） 2003年1月12日生まれ。大阪府出身。元NMB48のメンバーで、愛らしいルックスと親しみやすいキャラクターが魅力。グループ卒業後はsejuに所属。「ヤングマガジン」をはじめ数多くの雑誌の表紙を飾り、女優としても舞台に出演するなど活躍の場を広げている。ラジオ「AuDee by TOKYO FM『本郷柚巴 Your HertZ』」配信中。TSKさんいん中央テレビ「ハシアゲ」にリポーターとして出演。



（よろず～ニュース編集部）