やのまんが展開する、手のひらサイズで、どこでも連れて歩ける「ジグソーパズル コパン」にディズニーデザインが登場。

お気に入りキャラクターやデザインでジグソーパズルを楽しめて、いつでもどこでも一緒にいられるのが特徴。

今回は、ポップなアートがかわいい『MANGAプリンセス』デザインの「ジグソーパズル コパン」を紹介していきます☆

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」MANGAプリンセス

価格：各660円（税込）

内容：パズルピース（70ピース）、台紙、スリーブ

完成サイズ：5.9×8.6cm

販売場所：全国の玩具店、キャラクターショップ、家電量販店など

ディズニープリンセスがデザインされた、華やかで遊び心あふれるジグソーパズルが登場。

今回は、「ジャスミン」、「白雪姫」、「アリエル」、「ラプンツェル」が、それぞれの個性を活かした魅力的なアートで展開されます。

「ジグソーパズル コパン」は、完成後に持ち歩いて楽しめる新感覚のジグソーパズル。

完成サイズは手のひらに乗るほど小さい70ピースで、別売りの専用ケースに入れれば持ち歩きして楽しむこともできます☆

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」ジャスミン

『アラジン』に登場するディズニープリンセス「ジャスミン」が描かれたジグソーパズル。

紫を基調とした背景には、雲や星、ジャスミンの花が舞い、神秘的な空気を演出しています。

中央に描かれる「ジャスミン」は、自信に満ちた瞳と流れるような髪が印象的。

メッセージ「SHOW ME THE WORLD」が、彼女の自由への憧れと冒険心を表現しています。

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」白雪姫

『白雪姫』のジグソーパズルは、愛らしさが詰まった一枚。

2人の「白雪姫」が描かれており、それぞれ異なるポーズや表情を楽しめます。

鳥たちやお花のモチーフがちりばめられたパステル調の背景に、「白雪姫」の純粋さが際立ちます。

「Will you take me THERE」のメッセージが、夢の世界へ誘ってくれるようです。

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのジグソーパズル。

泡や貝殻、船のモチーフがちりばめられ、まるで海の中にいるような仕上がりです。

中央には笑顔の「アリエル」と、お友だちの「フランダー」、そして「エリック王子」の船も。

ピンクを基調にした色合いと、メッセージ「MY WAVES my way」がおしゃれ！

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」の冒険心が弾けるような1枚。

中央には笑顔でウインクする「ラプンツェル」が大きく描かれています。

「ラプンツェル」のそばには相棒のカメレオン「パスカル」の姿も。

キラキラと輝く星やランタン、ティアラのモチーフが、「ラプンツェル」の明るさと夢見る気持ちを表現しているよう！

「ADVENTURES ALL DAY!」の文字が、「ラプンツェル」のアクティブな魅力をさらに引き立てます。

組み立てて飾るだけでなく、専用ケースにいれて持ち歩きも楽しめる手のひらサイズのジグソーパズル。

ディズニープリンセスの世界をポップなMANGA風で表現したアートが魅力です。

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」の紹介でした☆

