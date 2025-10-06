原因は自分にある。、川谷絵音書き下ろし「パラノイドランデブー」パフォーマンスビデオ公開 コレオグラフィー初解禁
7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）が、新曲「パラノイドランデブー」（10月15日リリース）のパフォーマンスビデオを同グループの公式YouTubeで公開した。
【動画】照明を駆使！洗練されたフォーメンションダンスを披露の原因は自分にある。
今回のパフォーマンスビデオでは照明が駆使され、洗練されたフォーメーションダンスが際立つ映像に仕上がっている。まだどこにも披露されていなかったコレオグラフィーが初解禁となった。
同楽曲は川谷絵音の書き下ろし曲。キャッチーな旋律と独自の言葉選びが、”ゲンジブ”の放つ唯一無二の世界観をさらに彩っている。
同グループは、大倉空人、小泉光咲、桜木雅哉、長野凌大、武藤潤、杢代和人、吉澤要人による7人組。哲学的かつ文学的な歌詞の世界観を武器とする。7月には東京・国立代々木競技場第一体育館にて『ARENA LIVE 2025 序破急』を2日間開催した。
