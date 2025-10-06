¡Ú²òÀâ¡ÛÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¡Îó¼ÖÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ¡Ä¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¡©
ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦³á¤¬Ã«±Ø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÅÅ¼ÖÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ¡¦Ã¦Àþ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¤Þ¤º¤Ï¡¢¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£ÅìµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö²óÁ÷ÅÅ¼Ö¡×¤Ï¡¢»ØÆ³·¸¤Î±¿Å¾»Î¤¬²£¤Ë¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¸«½¬¤¤±¿Å¾»Î¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²óÁ÷ÅÅ¼Ö¡×¤Ï¡¢¼Ö¸Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢²¼¤êÊýÌÌ¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢Â®ÅÙÄ¶²á¤ò¼¨¤¹¿®¹æ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½êÄê¤ÎÄä»ß°ÌÃÖ¤Î¼êÁ°¤Ç¼«Æ°Ää»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢¡Ö²óÁ÷ÅÅ¼Ö¡×¤Î¸å¤íÉôÊ¬¤¬¡¢½ÂÃ«¹Ô¤¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¿Ê¤àÀþÏ©¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤¤Þ¤·¤¿¡Ö½ÂÃ«¹Ô¤¤ÎÅÅ¼Ö¡×¤Ï¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¤Ï¤ß½Ð¤¿¡Ö²óÁ÷ÅÅ¼Ö¡×¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²óÁ÷ÅÅ¼Ö¡×¤Î1Î¾¤¬Ã¦Àþ¤·¡¢¡Ö½ÂÃ«¹Ô¤¤ÎÅÅ¼Ö¡×¤Î1¹æ¼Ö¤«¤é4¹æ¼Ö¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬Â»½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö½ÂÃ«¹Ô¤¤ÎÅÅ¼Ö¡×¤Ë¤ÏÄä»ß¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¿®¹æ¤¬½Ð¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¿®¹æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£»ö¸Î¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂêÅÀ¤Ï
¼Ò²ñÉô¡¦ÅÄÆ¬¾Í¥Ç¥¹¥¯¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»ö¸Î¡¢Âç¤¤ÊÌäÂêÅÀ¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Å´Æ»¤Î°ÂÁ´¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤¬¿Ê¤àÊý¸þ¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¾ã³²Êª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾ã³²Êª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÀÖ¿®¹æ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î²óÁ÷ÅÅ¼Ö¡¢¸«½¬¤¤¤ÎÊý¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¸å¤í¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¡¢ÀþÏ©¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¾å¤êÅÅ¼Ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿®¹æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢ÀÖ¿®¹æ¤À¤±¤ì¤É¤â¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÊÕ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄä»ß¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿®¹æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼ºîÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢1¤Ä¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¡£ÀÖ¿®¹æ¤¬½Ð¤ë¤Ï¤º¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¸Î¾ã¡£»ä¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¡¢¤Ï¤ß½Ð¤¿¼ÖÎ¾¤¬¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢ÀþÏ©¤Ë¾ã³²Êª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿®¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÌÕÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç¿®¹æ¤Î°ÂÁ´¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬°ìÉô²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²óÁ÷ÅÅ¼Ö¤òºÆ¤ÓÁö¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì»þÅª¤Ë²ò½ü¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÅ¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¡Ä¤¤¤Þ¤ÀÉüµì¤»¤º
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤ÇÉüµì¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º¬ËÜÅª¤Ë¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢±¿¹ÔºÆ³«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÆ³«¤·¤¿¸å¤Î°ÂÁ´±¿¹Ô¤Ë¤Ï¿´ÇÛ¤¬¤Ç¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁáµÞ¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¢¤È¤ÏÄ´ºº¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÅ±µîºî¶È¡¢ÅÅ¼Ö¤òÆ°¤«¤¹ºî¶È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¦Àþ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ã¦Àþ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ò¤â¤È¤ÎÀþÏ©¤ËÌá¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤â¤·¤³¤ì¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤â»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ëºî¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤¢¤È¤ÏÀþÏ©¤Ë²¿¤«¥¥º¤È¤«¡¢»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÀþÏ©¤¬°ÂÁ´¤ËÁö¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤³¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£6Æü¤Î±¿¹ÔºÆ³«¤Ï¸·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
