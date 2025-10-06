■台風22号(ハーロン)

2025年10月6日18時45分発表

6日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 父島の南西約220km

中心位置 北緯25度55分 (25.9度)

東経140度30分 (140.5度)

進行方向、速さ 北西 15 km/h (7 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 55 km (30 NM)

15m/s以上の強風域 東側 330 km (180 NM)

西側 220 km (120 NM)

7日18時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯27度40分 (27.7度)

東経137度20分 (137.3度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

暴風警戒域 全域 185 km (100 NM)

8日15時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯30度00分 (30.0度)

東経135度55分 (135.9度)

進行方向、速さ 北北西 15 km/h (8 kt)

中心気圧 960 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)

予報円の半径 155 km (85 NM)

暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)

9日15時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 伊豆諸島近海

予報円の中心 北緯32度35分 (32.6度)

東経139度50分 (139.8度)

進行方向、速さ 北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧 950 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)

最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)

予報円の半径 300 km (160 NM)

暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)

10日15時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯33度25分 (33.4度)

東経148度25分 (148.4度)

進行方向、速さ 東 35 km/h (18 kt)

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

予報円の半径 370 km (200 NM)

暴風警戒域 全域 540 km (290 NM)

11日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本のはるか東

予報円の中心 北緯34度10分 (34.2度)

東経161度35分 (161.6度)

進行方向、速さ 東 50 km/h (27 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 460 km (250 NM)

暴風警戒域 全域 700 km (370 NM)

■日本への影響

台風第２２号は、６日１５時には父島の南西にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。小笠原諸島では７日にかけて強風、うねりを伴う高波、落雷、突風、急な強い雨、高潮に注意してください。

［気圧配置など］

台風第２２号は、６日１５時には父島の南西約１９０キロにあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心から半径５５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。

台風は次第に小笠原諸島から遠ざかりますが、７日にかけて発達しながら日本の南を西よりに進み、８日には進路を北よりに変え、９日には伊豆諸島に接近するでしょう。



［風の予想］

小笠原諸島では６日は、強い風が吹くでしょう。

６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

小笠原諸島 １８メートル （３０メートル）



［波の予想］

小笠原諸島では７日にかけて、うねりを伴ってしけとなる見込みです。

６日に予想される波の高さ

小笠原諸島 ５メートル うねりを伴う

７日に予想される波の高さ

小笠原諸島 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

小笠原諸島では７日にかけて強風、うねりを伴う高波、落雷、突風、急な強い雨に注意してください。大潮の時期と重なるため、高潮にも注意してください。

また、台風第２２号の影響により、西日本から東日本の太平洋側では、８日から１０日頃にかけて、海上を中心に強い風や非常に強い風が吹き、しけや大しけとなるおそれがあります。

