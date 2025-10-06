20日放送『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト＆歌唱曲発表 TXT、JO1、中島健人、櫻坂46、CANDY TUNE登場【一覧掲載】
20日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00）の出演アーティストと歌唱曲が発表された。
【写真あり】初期版じゃん！ブルーアイズと一緒にウインクする中島健人
TOMORROW X TOGETHERは、幻想的な雰囲気をシンセサイザーとギターサウンドで表現した「Can’t Stop」をフルサイズテレビ初歌唱。一夜限りの特別なステージとなる。
JO1は豆原一成の主演映画主題歌で、秦 基博が書き下ろしたバラード曲「ひらく」、aoenは初恋と青春のときめきを爽やかなロックサウンドで表現した新曲「青春インクレディブル」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。櫻坂46はテレビ初披露となる最新曲「Unhappy birthday構文」をフルサイズライブする。
家入レオは、最新曲「Mirror feat.斎藤宏介」をフルサイズでテレビ初歌唱するほか、「名曲ライブ！ライブ！」では優里の「ドライフラワー」を歌い上げる。
中島健人は、アイドルとして貫いてきた人生を背負い“アイドル”以上の存在へ進化するという想いを込めた話題の新曲「IDOLIC」をフルサイズテレビ初披露する。
CANDY TUNEは、ハッピーな世界観を凝縮したテレビ初披露となる新曲「アイしちゃってます▼（※▼＝ハート）」をフルサイズライブ。さらに、大反響に応える“おかわりライブ”として、大人気曲「倍倍FIGHT!」も披露する。
s**t kingzは、盟友・三浦大知、SKY-HIとの初の3組共作楽曲「愛が呆れ果てるまで feat. 三浦大知, SKY-HI」をフルサイズで届ける。
THE RAMPAGEは今までの楽曲とは一線を画す、破壊的アンセムとなっている新曲「自由への大脱走 〜Running Running Running〜 feat. 湘南乃風」をフルサイズで披露するほか、大好評の「踊ってみた企画」にも登場。藤井 風の「きらり」を陣、山本彰吾、藤原樹、長谷川慎、鈴木昂秀が“激アツパフォーマンス”で魅せる。
THE JET BOY BANGERZは、テンションMAXで魅せるパーティーチューン「Let’s Dance」をフルサイズテレビ初披露。そして「踊ってみた企画」では、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」を、ハイレベルなダンススキルが光るステージで届ける。
【20日放送『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト＆歌唱曲】
※アーティスト名50音順
aoen「青春インクレディブル」
家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」
CANDY TUNE「アイしちゃってます▼（※▼＝ハート）」「倍倍FIGHT!」
櫻坂46「Unhappy birthday構文」
THE JET BOY BANGERZ「Let’s Dance」
THE RAMPAGE「自由への大脱走 〜Running Running Running〜 feat. 湘南乃風」
JO1「ひらく」
s**t kingz「愛が呆れ果てるまで feat. 三浦大知, SKY-HI」
TOMORROW X TOGETHER「Can't Stop」
中島健人「IDOLIC」
■踊ってみた企画】
陣、山本彰吾、藤原樹、長谷川慎、鈴木昂秀（THE RAMPAGE）「きらり」（藤井 風）
THE JET BOY BANGERZ「革命道中 - On The Way」（アイナ・ジ・エンド）
■名曲ライブ！ライブ！
家入レオ「ドライフラワー」（優里）
