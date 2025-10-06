新潟市南区の畑で枝豆が盗まれました。被害にあったのは、新潟市南区の40代の男性農家です。



警察によりますと、3日、男性から「出荷用に育てていた枝豆が畑から盗まれた」と通報がありました。盗まれたのは、男性が最後に畑を確認した9月30日午後11時ごろから10月3日午前6時半ごろまでとみられています。

盗まれたのは、9月と10月ごろに収穫時期を迎える晩生の品種「肴豆」6kgで、被害額は約9600円相当だということです。



男性の畑では、8月と9月にもそれぞれ「初だるま」という品種の枝豆が盗まれていました。当時、防犯カメラは設置されていなかったということです。警察は、防犯カメラやネットなどの防犯設備の設置、見慣れない車や人を目撃した場合には警察に通報するよう呼びかけています。