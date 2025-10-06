「私らしく生きる」をテーマに、長崎出身のあの俳優が中学校で特別授業を行いました。

長崎市の片淵中学校。

特別授業として3年生27人の前に立ったのは…

（長濱ねるさん）

「初めまして、長濱ねるです」

“私らしく生きる”をテーマに、生徒たちに語ったこととは…。

長崎市の片淵中学校で特別授業を行った、長崎出身の俳優・長濱ねるさん。

県の義務教育課が行う “英語発信力強化事業” の一環で、講師として招かれました。

片淵中学校を訪れたのは初めてだという長濱さんでしたが、実は意外な縁が…

（長濱ねるさん）

「父と母が学校の先生なんですけど、2人とも初めて学校の先生として赴任したのがこの片淵中学校。

母と父が出会ったのも片淵中学校。

すごく思い出の中学校で、私もいつか行ってみたいと思っていたので、今回来られてうれしい」

授業のテーマは「私らしく生きる ～グローバルに羽ばたくために大切なこと～」

長濱さんは、中学生時代のアメリカでのホームステイをはじめ、これまで20か国以上を旅した経験を、写真を交えながら話しました。

（男子生徒）

「とてもかわいくてびっくりした。(長濱さんが)海外にたくさん行っていて、自分も行ってみたいと思っていたので、そういうところも参考になった」

（女子生徒）

「誰が来るとか分かっていなかったので、びっくりでした。外国の人との関わりが少ないほうだと思うので、自分もスーパーとか、帰り道で外国の人とすれ違ったときは「ハロー」と言って見たり、ちょっとした言葉を交わせたらいい」

そして、経験を踏まえ「学校の外にも世界は広がっている」と生徒たちに伝えました。

（長濱ねるさん）

「長崎っていう場所は、日本の中でも海外の人に触れ合う機会が多いので、そういう人への垣根が低くなればいいなとか、自分が英語を使ってみようとか、英語以外でも外国語を学んでみようとか。

そういった思いのきっかけになればいいなと思ったし、中学生という多感な時期でもあるので、

“今いる場所だけがすべてではない” ということを、伝えられたらいいなと思って授業した」