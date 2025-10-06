東京・新宿区で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕、送検された「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太が６日、留置先の警視庁三田署から釈放された。一連の事態を受け、同グループを起用した広告などに動きが広がっている。

グループでＣＭに出演する「ぷっちょ」の製菓メーカー「ＵＨＡ味覚糖」は６日、スポーツ報知の取材に応じ「状況の推移を見て検討して参りますが、現時点でお答えできることはございません」と回答した。

一方で、ヘアケア用品「パルティ」、スキンケアブランド「アベンヌ」は、この日までに特設サイトや画像を削除。「パルティ」の化粧品メーカー「ダリヤ」は「１０月４日に所属事務所より『本件の社会的影響を重く受け止め、草間さんの活動を休止する旨』の発表がございました。この発表を受けて、当社の公式ＷＥＢサイトから当面掲出を中止する判断をいたしました」と説明。今後の契約については「回答できることはございません」とコメントした。

スキンケアブランド「アベンヌ」のピエールファーバルジャポンも「当該タレントを含む所属グループを起用しての広告関連の活動を中止することを決定致しました」と回答した。今後について「事務所サイドと協議中です。詳細なコメントは差し控えさせていただきます」とした。