¥Û¥ó¥À¡Ö¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤ËÃíÌÜ¡ª 24Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥¯¡¼¥Ú¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¡© ¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤â¶½Ê³¤Î¡ÖS¡ÜShift¡×¤¬Ä¶³Ú¤·¤¤¡ª ¾è¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ï¡©
¿··¿¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©
¡¡¥Û¥ó¥À¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤¬2025Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯10·î¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2023¡×¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤«¤é2Ç¯±Û¤·¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢ÀèÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿5ÂåÌÜ¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤«¤é¤Ï24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·»þÂå¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¼ã¼êN¤¬»î¾è¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¿··¿¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï1978Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢½éÂå¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¹ñ»º¼Ö½é¤ÎÅÅÆ°¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ¤Ë²Ã¤¨¡¢»ÍÎØÁàÂÉ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ABS¤Ê¤É¤òÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯ºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀè¿ÊÁõÈ÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤ËÍ¯¤¤¤¿1980Ç¯Âå¤Î2¡¦3ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¡×¤È¤·¤ÆÅö»þ¤Î¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£1990Ç¯Âå¤Î4¡¦5ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖVTEC¡×µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¹âÀÇ½¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÏ©Àþ¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2001Ç¯¤Ë¤Ï5ÂåÌÜ¤¬À¸»º½ªÎ»¤·¡¢Ä¹¤é¤¯¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÎÌ¾¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é22Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿2023Ç¯10·î¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2023¡×¤Ç¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÎÉü³è¤òÀë¸À¡£2Ç¯¸å¤Î2025Ç¯9·î5Æü¡¢Ìó24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¡ÖUNLIMITED GLIDE¡Ê¥¢¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É ¥°¥é¥¤¥É¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÎòÂå¤Î¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Öe¡§HEV¡×¤ÎÁö¤ê¤ò²Ã¤¨¡¢¿·»þÂå¤ÎÅÅÆ°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4520mm¡ßÁ´Éý1880mm¡ßÁ´¹â1355mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2605mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï³ê¶õ¤¹¤ë¥°¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢Äã¤¯Ä¹¤¤¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¤òºÎÍÑ¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥ï¥¤¥É¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤äÊ¿³ê¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤È¤¢¤ï¤»¡¢À¶¡¹¤·¤¤Áö¤ê¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¤Ï4ÂåÌÜ¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¡¢¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤â4ÂåÌÜÉ÷¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¼Ö¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¤ä¤Ï¤ê¶ÊÀþ´ðÄ´¤Î4ÂåÌÜ¤¬¶á¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍ¥²í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇØ¤Î¹â¤¤SUV¤¬¿Íµ¤¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¥í¡¼¡õ¥ï¥¤¥É¤Ê2¥É¥¢¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥«¡¼¤é¤·¤¯ÈóÆü¾ï¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»î¾è¼Ö¤Ë¤Ï¥Û¥ó¥À¥¢¥¯¥»¥¹¤Î½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î²¼Ã¼¤ËÁõÃå¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¢¥¹¥«¡¼¥È¡×¤Ï¤è¤ê¥°¥é¥¤¥À¡¼´¶¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡×¤Ï¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Î®Îï¤Ê¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢Àº×û¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏÁ°ÀÊÃæ¿´¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢4¿Í¾è¤ì¤ë¼ÂÍÑÀ¤â³ÎÊÝ¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ë¤·¡¢³ÆÉô¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ä¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò»Ü¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¤ê¤ÈÆÃÊÌ´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢Æ±ÍÍ¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤ÈÏ©ÌÌ¤Ë¡ÖPrelude¡×¥í¥´¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢¥µ¥¤¥É¥·¥ë¤Ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î¥í¥´¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¹âÍÈ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¸åÀÊ¤ÏÈó¾ïÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢Âç¿Í¤¬Ä¹µ÷Î¥¾è¼Ö¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤äÆñ¤·¤½¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö2¡Ü2¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¶¿Í¤ò¾è¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï°Â¿´¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤»¤Ð¥¿¥¤¥ä¤¬4ËÜÀÑºÜ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¡¢2¿Í¤Ç»È¤¦¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe¡§HEV¡×¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏCVT¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£e¡§HEV¤Ç¤Ï¥Û¥ó¥À½é¤ÎÀ©¸æµ»½Ñ¡ÖHonda S¡Ü Shift¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¶îÆ°¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È´¶¤Î¤¢¤ëÊÑÂ®¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ï©ÌÌÄÉ½¾À¤Î¹â¤¤¥Ç¥å¥¢¥ë¥¢¥¯¥·¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥À¥ó¥Ñ¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½ÂçÍÆÎÌ¥Ö¥ì¡¼¥¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¥Û¥ó¥À ¥»¥ó¥·¥ó¥°¡×¤òÅëºÜ¡£¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢½ÂÂÚ»þ¥¢¥·¥¹¥È¤äÏ©³°°ïÃ¦ÍÞÀ©¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖS¥×¥é¥¹¥·¥Õ¥È¡×¤¬Ä¶³Ú¤·¤¤¡ª
¡¡¤µ¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¾è¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î»î¾è¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ä4¼ÖÀþ¤Î¹ñÆ»¡¢Èæ³ÓÅª±úÆÌ¤Î¤¢¤ëÆ»¤Ê¤É¤òÁª¤Ó¡¢¥â¡¼¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¿·µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ëHonda S¡Ü Shift¡Ê°Ê²¼¡¢S¥×¥é¥¹¥·¥Õ¥È¡Ë¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â²ó¤ê¤Ï¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯ ¥¿¥¤¥×R¡×¥Ù¡¼¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÈó¾ï¤Ë³ê¤é¤«¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡Ö³ê¶õ¡×¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁö¤ê¡¢¥Û¡¼¥ë¥ÉÀ¤Î¤è¤¤¥·¡¼¥È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½õ¼êÀÊ¤Î¾è°÷¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¤«¤ÃÈô¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤Î¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Ë¤Ï¥ê¥Ë¥¢¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¥°¥¤¥°¥¤¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤¹¡£É¡Àè¤¬¥¹¡¼¥Ã¤È³ê¤é¤«¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¥¤¥±¤ë¤Ê¡×¤ÈÍß¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯ ¥¿¥¤¥×R¾ù¤ê¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥¢¥¯¥·¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¤Î¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢Áà½Ä¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤È´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ï3¼ïÎà¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖGT¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡×¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯GT¥â¡¼¥É¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¥¨¥³¡×¥â¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡GT¥â¡¼¥É¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÄÌ¤ê¡¢³ê¤é¤«¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£½À¤é¤«¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¹Å¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢°ìÈÖ¡Ö¼«Á³ÂÎ¡×¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¡¢GT¥â¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤â½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¥À¥ó¥Ñ¡¼¤â¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¾¯¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ©ÌÌ¤Ç¤Ï¤ä¤ä¹Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹Ù³°¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ï©¤Ç¤Ï¾¯¡¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¹¶¤á¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡×¤Ï¤ä¤Ï¤ê±úÆÌ¤Î¤¢¤ëÏ©ÌÌ¤Ç¤Ï¾¯¤·½À¤é¤«¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À°¤Ã¤¿»Ô³¹ÃÏ¤ä¼óÅÔ¹â¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ®¤¹¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±¾è¼Ô¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥â¡¼¥É¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÄÌ¤ê¥â¡¼¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢S¥×¥é¥¹¥·¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥¿¡¼É½¼¨¤¬¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡¼¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢ÁáÂ®¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥É¥ë¥·¥Õ¥È¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸ºÂ®»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥ó¡ª¥Õ¥©¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦·Ú²÷¤Ê²»¤Ç¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ô³¹ÃÏÁö¹Ô¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¥Û¥ó¥À¤Îe¡§HEV¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¶îÆ°¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ÎÍÃÊ¥®¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑÂ®¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢»×¤ï¤º¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤ÏEV¤Ê¤É¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¡Öµ¿»÷¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢É®¼Ô¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¥â¥Ç¥ë¤Ç»î¾è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Öºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¡×¤¬¤¢¤ê¡¢²»¼Á¤â¼Â¼Ö¤Î¤½¤ì¤È¤ÏÄø±ó¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£²»¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡ÖÄ¾4VTEC¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯V6¤ÈV8¤ÎÃæ´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¥ª¥ó¤Ë¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Ã»»þ´Ö¤Î»î¾è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥«¡¼¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ´¶¡¦ÈóÆü¾ï´¶¤È¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯ ¥¿¥¤¥×R¤Îµ»½Ñ¤ò¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¿´¡×¤ò¾å¼ê¤Ë¤¯¤¹¤°¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤äSUV¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ëº£¡¢¤¢¤¨¤ÆÈÎÇäÂæ¿ô¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¯¤¤¡Ö2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¡×¤È¤·¤ÆÉü³è¤µ¤»¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·è¤·¤ÆËü¿Í¼õ¤±¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡ÖÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤òµòÅÀ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ê·Ú¤Ë¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ÕÍßÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£