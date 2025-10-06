寝起きの娘→「見えない」と大泣き！理由がわかった話に13万いいね「人生1周目」「ピュアすぎて」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ぴぃ🐤(@pienpien0506)さんの投稿です。
原因はなんと「目を開けるのを忘れていた」だけという、かわいすぎる娘さん。まだ人生一周目の小さな娘さん、朝の起き抜けの必死な姿に、思わず胸がキュンとしちゃいますね。子どもの無垢で愛らしい瞬間に出会えるのが、子育ての醍醐味というものです。
人生1周目すぎて尊いわが子
ぴぃさんの娘さんがある朝、布団から起き上がって大泣きし始めます。泣いていた原因があまりにピュアでかわいすぎると話題になっていましたのでご紹介します。
娘、ムクっと起き上がり「ミーナイ😭ミーナイ😭(見えない)」とギャン泣き、寝起きワイも焦りながら娘の様子をよく見てみると
目を開くの忘れ何も見えなくて焦ってると判明、人生一周目すぎて可愛い
この投稿には「ほんと人生1周目の発想って尊いよね」「発想が天才的にピュアすぎて笑った」といったリプライがついていました。かわいくて思わずくすっと笑ってしまう投稿でした。
