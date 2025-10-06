今泉佑唯、seju所属を報告「一つひとつのお仕事を丁寧に…」
俳優の今泉佑唯（27）が6日、自身のXを更新。sejuに所属すると発表した。
【写真】凛とした表情で…seju所属を発表した今泉佑唯
今泉は「今年もまたひとつ、年を重ねました。日々支えてくださる方々への感謝を忘れず、一人の人間として、母として、大切な存在とともに心豊かに歩んでいける一年にしたいと思います。そしてこの度、seju に所属する運びとなりました。
ご縁を賜り、誠に光栄に存じます。一つひとつのお仕事を丁寧に取り組んでまいりますので、今後とも変わらぬご支援を賜れますと幸いです」と記している。
今泉は、1998年9月30日生まれ、神奈川県出身。アイドルグループ・欅坂46の元メンバー。18年11月、欅坂46を卒業。19年3月、初舞台『熱海殺人事件 LAST GENERATION 46』に出演。20年3月、舞台『あずみ〜戦国編〜』で主演を務める。以降、ドラマ『真夏の少年〜19452020』（20年）、舞台『修羅雪姫 復活祭 50th 修羅雪と八人の悪党』（22年）、舞台『最後の医者は桜を見上げて君を想う』（22年）などに出演した。
プライベートでは、21年1月に結婚し、同年6月、第1子を出産。22年10月、芸能界引退を発表。25年3月に「また一歩を踏み出す決意をいたしました」と発表し、4月にはアイドルグループの運営・広告代理事業を展開する「合同会社1623マネジメント」に所属することを発表していた。
