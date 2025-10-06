◇高校野球秋季滋賀大会準決勝 近江8―6滋賀学園（2025年10月6日 マイネットスタジアム皇子山）

高校野球の滋賀大会は6日に準決勝が行われ、近江が滋賀学園を延長10回タイブレークの末に8―6で制し、2年ぶり25度目の近畿大会出場を決めた。

最速148キロを誇る背番号1の上田健介（2年）が先発し、8回1/3を2失点。9安打を許すも143キロを計測した直球を中心に押し込み、崩れなかった。

「フォームのバランスを意識して投げました。（ピンチでも）気持ちを切り替えられたことが良かったと思います」

滋賀学園には公式戦3連敗中と苦戦を強いられてきた。9回裏を4点優勢で迎えながら延長戦に突入する激戦で、難敵との一戦を制して多くの選手が嬉し涙を流した。小森博之監督は「最後にチームが一つになってくれた。よくやってくれました」と称えた。

◇上田 健介（うえだ・けんすけ）2008年（平20）11月15日生まれ、和歌山県伊都郡かつらぎ町出身の16歳。小6から妙寺少年野球クラブで野球を始めて一塁手。中学では和歌山ホークスに所属して投手や外野手を務める。近江では1年秋から背番号1でベンチ入り。1メートル82、80キロ。右投げ右打ち。

▼滋賀学園・山口達也監督 お互いに意識する相手との試合。精神的に追い込まれていく中で近江さんの方が一枚上手でした。