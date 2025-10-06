元ロッテで活躍した伊藤義弘（いとう・よしひろ）さんが6日午後4時16分、バイク事故のために亡くなった。43歳だった。福岡県出身。

伊藤さんは、同日午後2時17分に福岡市城南区の交差点でタクシーと衝突し、福岡市内の病院へ搬送されたが2時間後に死去した。タクシーに乗客はなく、運転手は軽傷だった。

福岡県生まれで東福岡で2年夏に甲子園出場。国学院大からJR東海に進み、2007年都市対抗では王子製紙の補強選手として8強。07年の大学生・社会人ドラフト4巡目でロッテ入りし、10年の日本シリーズでは胴上げ投手になった。プロ9年間で通算は257試合6勝13敗1セーブ、71ホールド、防御率3・83。

16年に引退後は「やりたいことがあって良かったなってこと。生徒一人一人と会話できる教師になりたい」と日体大大学院に進んで教員免許を取得し、20年からは母校・東福岡に赴任し、同年夏から今夏まで監督を務めていた。退任後は今年9月にスローイング強化アカデミー「Pitch＋」を開講し、新たな一歩を踏み出したばかりだった。

