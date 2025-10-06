Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¡¶¶²¼ÊÛ¸î»Î¡¢½èÊ¬À©ºÛ¤¬¸·¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡ÖÊóÆ»ÈÏ°Ï¤Ê¤é¸·½ÅÃí°Õ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¡×¡¡¥ê¥ó¥´¡Ö³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤â½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡×
¡¡¶¶²¼Å°ÊÛ¸î»Î¤¬£¶Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬¼áÊü¤µ¤ì¡¢·Ù»ëÄ£»°ÅÄ½ð¤ò½Ð¤ëÍÍ»Ò¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï£´Æü¸áÁ°£µ»þ£´£°Ê¬¤´¤í¡¢¿·½É£²ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë£±³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÉÕ¶á¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÁð´Ö¤ÏÅö»þ¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤¬ÌÜ·â¤·¡¢£±£±£°ÈÖÄÌÊó¡£·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ºÝ¤ÏÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¤Ï¤Þ¤À¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÊªÀÅ¤«¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Ç¥Ï¥á¤ò³°¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤â½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÍÍ»Ò¤Ï¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶²¼ÊÛ¸î»Î¤â¸½¾õÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÀ²Ã³²¡¢ÀÈÈºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¸·½ÅÃí°Õ¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤ì¤«¤éµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ÆÃÄê¤Î½÷ÀÁê¼ê¤ËÏª½Ð¤·¤¿¤È¤«¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤¤½èÊ¬¤Ë¡Öµç¶þ²á¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤·¤Æ¡¢·ºË¡¾å¤ÎµÄÏÀ¤â¤¢¤ë¤È¤·¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ë²¿¤«°µ¤ß¤¿¤¤¤ÊÆüËÜ¤ÎÉ÷Ä¬¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ë¤â£²¤Ä¤¢¤ë¤È¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¡£½÷À¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤È¤ÏÊÌ¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£