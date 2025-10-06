タレントのマツコ・デラックス（52）が6日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。男性が友人女性の旅費を全額払って体の関係が持てなかったという事象について言及した。

番組では、男性が友人女性の旅費を全額払ってディズニー旅行に行ったものの、体の関係がなかったため、落ち込み、体調不良を訴えたという事象を取り上げた。女性側は罪悪感を覚えたというが、法律上、費用の返済などは必要ないという。

「どちらが悪い」と問われたマツコは、「両方良くないですよ。だから似たもの同士でお似合いなんじゃないですか」とバッサリ。「ここ（旅行）に至るまでの間にどういう関係で友人関係を築き、どういう流れで一緒にディズニーに行こうとなり…。全てが謎」と切り捨てた。

「なかなか難しいと思いますよ、他の方と仲良くされるの、お二人とも」と苦笑い。

2人のホテルの部屋は別々だったといい、「それで良しとした女もいるわけじゃない。金出してもらって別々の部屋まで取ってもらってディズニー行くってお姫さまかお前はっていうね」と突っ込んだ。

「普通“えっ”って思うわけじゃん、女の人も」と訴えた。大富豪の男性の話を例に挙げつつ、「対等の立場の友人関係の男に全額お金出してもらってディズニー行くっていうのをそのまま受け入れてる女もヤバイと思うのよ」と指摘した。

スタジオでは部屋が別だったことや性交渉の同意などの話で盛り上がった。「両方ヤバイのよ。めちゃくちゃヤバイのよ、この2人」とマツコ。「お互いに常識がかなり欠落してる2人だと思う」と言い切った。